Durf jij nog? Parkeerplaats in automatische garage Rdam te koop

Voor de durfal. Een parkeerplaats in een volautomatische garage staat te koop.

Zelf een garage inrijden en een parkeerplek zoeken. Wat ouderwets! In Rotterdam staan er diverse vol automatische parkeergarages. In de praktijk zijn deze wat minder briljant dan de theorie.

Automatische garage Rdam

Zo werd eerder deze maand bekend dat Rotterdammers mogelijk maanden niet bij hun auto kunnen omdat zo’n garage kapotstuk is gegaan. En maar liefst drie leden van het Autoblog-team -Michael, Wouter en ondergetekende- kunnen genoeg verhalen vertellen over praktijksituaties waarbij het inderdaad niet heel lekker ging met zo’n garage. Het onderwerp komt ook ter sprake in Autoblog podcast #26. Zeker even luisteren.

Ben jij een echte durfal dan kun je de proef op de som nemen. In de Maasstad staat een parkeerplek te koop in zo’n volautomatische parkeergarage. De advertentie op Funda spreekt over ‘een zeer gebruiksvriendelijke parkeergarage’.

Nu willen we de specifieke garage aan de Vissersdijk zeker niet naar beneden praten, maar de andere garages in Rotterdam hebben laten zien dat het systeem in elk geval niet feilloos is.

Laten we het eens hebben over de voordelen. Niemand kan zomaar bij je auto komen. Er is geen kans op schade omdat een ander de deur tegen je auto openslaat. En de parkeergarage is dag en nacht, 24/7, bereikbaar. Dat is allemaal zeker fijn en mooi natuurlijk.

Wie overtuigd is mag de parkeerplek in de automatische garage aan de Vissersdijk in het centrum van Rdam voor 17.000 euro kopen. Check van tevoren even of het überhaupt past. De meeste auto’s kunnen probleemloos in de garage. Echter, een verlaagde auto is geen garantie voor succes en een Lamborghini Aventador gaat helemaal niet passen. Dat je het even weet.