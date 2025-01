Wat de gemiddelde Rolls-Royce koper uitgeeft

Geld moet rollen. Dat hoef je een Rolls-Royce koper niet uit te leggen.

Als jij de diepe zakken hebt om een Rolls-Royce te kunnen kopen, gefeliciteerd. Met het samenstellen van een nieuwe auto gaat niemand voor iets kaals. Je tikt minimaal enkele opties aan. Bij een Rolls-Royce gaat dat nog veel verder. Minder dan twee handen aan opties aanvinken is er niet bij. Personaliseren die hap!

Er is geen ander merk ter wereld dat in de buurt komt van personalisatie als Rolls-Royce. Je ziet wel dat andere automerken een inhaalslag hebben gemaakt. Tegenwoordig heb je ook allerlei programma’s bij Ferrari, Lamborghini en een Bentley om de auto tegen een forse meerprijs naar eigen smaak samen te stellen. Rolls-Royce blijft koning.

De Rolls-Royce koper

Het zal je dan ook niet verbazen dat Rolls-Royce kopers gemiddeld gezien flink wat uitgeven. De Verenigde Staten is de belangrijkste markt voor het merk uit Goodwood. Hier rolt het geld als water. Volgens BMWBlog bedroeg het gemiddelde aankoopbedrag van een nieuwe Rolls-Royce in de Verenigde Staten meer dan een half miljoen dollar. Via het Bespoke programma is 600.000 of zelfs 700.000 dollar uitgeven geen uitzondering.

Details wil de BMW Group niet delen, maar het concern zegt dat ‘veel’ auto’s in de Verenigde Staten werden verkocht voor meer dan een miljoen dollar. Rolls-Royce heeft het drukker dan ooit. De orders vliegt het merk om de oren, nu een nieuwe Rolls bestellen betekent vaak enkele jaren wachten op je auto. Zeker als er veel personalisatie om de hoek komt kijken.

De staten Florida, Texas en Californië waren de belangrijkste markten in de Verenigde Staten voor Rolls-Royce. Niet zo gek, want met uitzondering van New York is hier de grootste concentratie rijkste Amerikanen. Florida voor de gepensioneerden, Californië voor de levensgenieters en Texas voor de rijke Amerikanen die het liefst zo min mogelijk belasting betalen.

Wereldwijd verkocht Rolls-Royce 5.712 auto’s in 2024. Het is het derde jaar op rij dat Rolls-Royce meer auto’s verkoopt. Hoge inflatie? Economische teruggang? Niets van dit alles, bij Rolls rookt de schoorsteen als nooit tevoren.

Fotocredit: marcel050 via Autoblog Spots