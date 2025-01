Nieuwe 911 Carrera S prijs doet je mond openvallen

De prijs van een fraai samengestelde Porsche 911 Carrera S is deftig.

Op z’n zachtst gezegd. Want tegenwoordig kruipt Porsche meer en meer richting Ferrari als het gaat om de prijzen. Inflatie plus Porsche tax heeft lekker zijn werk gedaan zullen we maar zeggen.

Gister werd de nieuwe 911 Carrera S aangekondigd op basis van de 992.2. De GTS en de basis Carrera hadden we al, net als de GT3. Daar is nu de Carrera S aan toegevoegd. Met een beetje spelen in de configurator kom je uit op een prijs die hoger ligt dan een nieuwe Porsche 911 Turbo S in 2020!

Jaja, dat is vijf jaar geleden. Ik weet het. Ik haal er nog net geen guldens bij hè. Maar toch. De 911 Carrera S aankleden in de configurator levert een interessant resultaat op. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Mijn fraaie groene Porsche 911 Carrera S met een truffelbruin interieur kwam uit op 324.272 euro. U rijdt al een 911 Carrera S vanaf 218.400 euro. Dat zinnetje uit de folder kwam zomaar in me op.

Maar goed, meer dan driehonderdduizend euro voor een 911 Carrera S. Geen Turbo, geen GT3, geen GT2. Het is hard gegaan met de prijzen van Porsche. En ja, ik heb mijn fictieve 992.2 Carrera S volgehangen in de configurator. Van achterasbesturing tot de lift. En van het dikste geluidssysteem tot het Sport Design pakket. Het zit er allemaal op.

Zo’n samengestelde Porsche ga je in de praktijk nooit zien. Want dat is meer dan 100k aan opties. In de praktijk is het niet ondenkbaar dat kopers voor zo’n 20 mille aan opties shoppen op hun 911. De eerste 992.2 Carrera S’jes op Nederlands kenteken voor een bedrag tussen de 240 en 250k? Kijk er niet gek van op.