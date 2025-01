Elektrische Rolls-Royce is een schot in de roos (ook in Nederland)

De Spectre is het bestverkochte model van Rolls-Royce in Europa. En dat is niet omdat ‘ie zo gunstig geprijsd is.

Mensen die een elektrische Rolls-Royce heiligschennis noemen (ja, die bestaan) hebben er echt niks van begrepen. Elektrisch rijden is namelijk alles waar Rolls-Royce ooit naar gestreefd heeft: perfect soepel en geruisloos over de weg zoeven. En het gewicht van de accu is geen probleem, want zwaar is zo’n auto toch al.

De Rolls-Royce Spectre werd dan ook heel goed ontvangen en het blijkt tevens een verkoopsucces te zijn. Dat is natuurlijk relatief, maar de Spectre was in 2024 de bestverkochte Rolls-Royce in Europa. Daarmee deed de Spectre het dus beter dan de Cullinan.

Wereldwijd gezien was de Cullinan wel de populairste Rolls, maar de Spectre stond alsnog op nummer twee. Ook Arabieren – die je normaalgesproken niet associeert met EV’s – kopen nu gewoon een elektrische Rolls-Royce. En waarom ook niet? Een Rolls-Royce kocht je toch nooit omdat de V12 zoveel herrie maakte.

Dat de Spectre populair is bij de Rolls-Royce-clièntele zit ‘m niet in het prijskaartje. Zelfs in Nederland – waar twaalfcilinder flink bestraft worden – is de Spectre bijna net zo duur als een Ghost, met een prijskaartje van net geen vier ton. In andere landen, Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, is de Spectre zelfs een stuk duurder dan de Ghost.

Over Nederland gesproken: ook hier deed Rolls-Royce goede zaken. Er zijn het afgelopen jaar maar liefst 21 Spectres verkocht, wat helemaal niet verkeerd is voor een auto in deze prijscategorie. De prijzen liepen uiteen van €396.275 tot €558.817 voor het exemplaar op de headerfoto.

Rolls-Royce Nederland kan tevreden terugkijken op 2024, want dankzij de Spectre zijn de verkopen verdubbeld. Ze verkochten vorig jaar 25 auto’s, tegen 12 in 2023. En daar zat ook nog een Phantom van meer dan een miljoen bij.

Foto: De duurste Rolls-Royce Spectre van Nederland, gespot door @ecnerualcars