Wat is dat nou? De snelweg A2 is verdwenen. Raarrrr!

Als je Google Maps gebruikt is het je misschien al opgevallen, de snelweg A2 is daar voor een groot gedeelte uit verdwenen. Dat noemen wij hier ter redactie gewoon raarrrr.

Vroeger lazen we nog gewoon een papieren kaart om ergens op de plaats van bestemming te komen. Of als je die niet bij je had, vertrouwde je op de borden boven en langs de snelweg. Werkte hartstikke goed, je kwam altijd op de plek van bestemming. Misschien met iets meer moeite, maar het ging wel.

Tegenwoordig weten we nauwelijks meer wat dat was, een papieren kaart. We gebruiken immers allemaal Google Maps, of een andere vorm van elektronische navigatie. Hartstikke handig, maar aangezien het elektronisch is, kán er weleens wat mis gaan. Zoals nu aan de hand is met de snelweg A2 tussen Breukelen en Abcoude.

De A2 naar het noorden is verdwenen

Wilde je over de A2 vanuit het zuiden naar Amsterdam, was er geen enkel probleem. De navigatie stuurde je gewoon over het brede 5-baans stuk met trajectcontrole. Tot zover niks geks. Maar als je terug wilde, richting het zuiden dus, ging het ineens mis.

Je werd door Google Maps bij Vinkeveen van de A2 afgeleid en je moest binnendoor via Loenen aan de Vecht over de Straatweg, Nieuwersluis door en na Breukelen kon je de snelweg weer op. Voor de mensen die bekend zijn op de A2 en omgeving geen probleem, maar als je daar nooit komt, is het toch wel vreemd.

En al is het een mooi stukje Nederland waar je doorheen werd geleid, als je haast hebt en zo snel mogelijk Amsterdam wilde verlaten terug naar bijvoorbeeld het gemoedelijk Brabant, zit je niet te wachten op een toerritje langs de Vecht.

Er zat een bug in Google Maps

Google liet desgevraagd weten dat de snelweg A2 slechts voor eventjes uit de Maps was verdwenen. En niet met opzet, er zat een bug in de software. Na klachten is de fout direct aangepakt en opgelost. Als je nu navigeert van Amsterdam naar Utrecht, word je gewoon weer over de A2 geleid.

Overigens zit er nog wel een fout in de routebeschrijving van het gehucht Nieuwer Ter Aa naar Vinkeveen. Google Maps leidt je niet over de A2 en de N201, maar binnendoor via de Ter Aarse Zuwe. Maar een kniesoor die daarop let en bovendien, wie moet er nou van Nieuwer ter Aa naar Vinkeveen? Niemand toch?

Via De Gelderlander en Asing, bedankt voor de tip!