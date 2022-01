Koop het huis van een echte Alfa Romeo liefhebber

Want dat er een liefhebber van de betere Alfa Romeo in dit huis woont, mag wel duidelijk zijn.

Het is leuk om een liefhebberij te hebben. Het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit waar je gek op bent. Al is het wijn, Lego, sigarenbandjes of auto’s. Als jij je er prettig bij voelt om met die hobby bezig te zijn, maakt het vooral niet uit wat anderen er over zeggen.

Sommige mensen gaan nogal ver in hun liefhebberij. Zoals wij denken dat de eigenaar van dit huis heeft gedaan. Die woont in een prima buurt in Amsterdam in een evenzo prima huis. Met een grote garage waar hij zijn liefhebberij kan praktiseren. De beste man (m/v/x) is aan de foto’s te zien namelijk dol op de betere Alfa Romeo.

Maar het lijkt erop dat deze Alfa liefhebber een beetje is doorgeschoten in de tijd die hij in de Italiaanse bolides heeft gestoken. Of beter gezegd, hij had geen tijd om zijn huis een beetje bij te houden, want mijn hemel, wat een ouwe bende is dat zeg…

Het huis van deze Alfa man kost 3 miljoen

Laten we met het slechte nieuws beginnen. Dit afgeragde huis moet 3 miljoen euro opleveren. Zeker, zelfs in deze staat is het zo duur. Dat komt omdat het best groot is en in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam staat. Een van de meer gewilde buurten in de hoofdstad.

Overigens betaalde de huidige eigenaar er volgens het prachtblad Quote in de jaren 90 van de vorige eeuw slechts 75.000 euro voor, maar dat terzijde. Nu kost het 3 miljoen en dat is veel geld voor een bouwval. Maar ja. Je krijgt er veel voor terug. En geweldige garage bijvoorbeeld, vol met Alfa Romeo’s en onderdelen van deze wagens!

Welke Alfa’s zien we zoal staan hier?

Op de brug staat een Alfa Romeo Giulia. Ondergetekende is wel een liefhebber, maar weet niet direct zoveel van Alfa Romeo. Dus daarom, lieve Autobloglezers-met-Alfa-hart, vertel eens meer? Uit welk jaar komt hij bijvoorbeeld? En waarom is hij zo bijzonder?

Verderop zien we twee auto’s onder een zeil staan. Naar ik aanneem ook Alfa’s, maar zeker weten doe ik het niet. Wellicht dat de arendsogen van de lezers hier ook uitkomst kunnen bieden. Verder heeft de beste man een flink arsenaal aan onderdelen in huis plus de gebruikelijke parafernalia als kentekenplaten, reclameborden en andere zooi.

Alfaliefde roest niet

Kortom, het is een huis waar de liefde voor andere zaken dan het huis zelf vanaf straalt. Mocht jij wel interesse hebben in een pand als dit, weet dan dat je er met de 3 miljoen aan vraagprijs alleen nog niet bent. Naast de belastingen komt er ook nog een bedrag met minstens 6 nullen bij aan verbouwingskosten

Maar hee, dan heb je wel wat. Een plek in het centrum van Amsterdam met een enorme (parkeer) garage bijvoorbeeld. En als je aan de oude eigenaar vraagt of hij de Alfa’s wil laten staan, heb je meteen een liefhebberij erbij.

Lijkt ons een prima deal. Voor meer informatie en foto’s kun je op de laatste twee woordjes van dit artikel klikken. KOOP DAN!