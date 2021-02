Gaat Audi eindelijk weer een A2 maken? - Autoblog.nl

Zestien jaar later spreekt Audi eindelijk weer over een opvolger voor de unieke A2.

Licht, aerodynamisch, kleine motoren. De Audi A2 lijkt de perfecte auto voor 2021 te zijn. De auto was immers ontwikkeld met het idee om goed voor het milieu te zijn en een kleine dronk te hebben. Daarom werd een groot deel van de auto gemaakt van aluminium en had de auto zo’n interessante vorm.

Het probleem met de A2 was alleen de aanschafprijs. Want hoewel de kleine Audi lage running costs had, was het kopen van de auto zelf een flinke investering. Dus deden veel mensen het niet, dus was de auto niet het succes dat de auto eigenlijk verdiende. Na zes jaar productie trok Audi daarom in 2005 de stekker uit het project.

Sindsdien lijkt de A2 aan populariteit te winnen. Het lijkt een cult classic te zijn geworden. Een van de fans is schijnbaar kersverse Audi-baas Markus Duesmann. In een gesprek met Top Gear gaat hij namelijk in op de kleine A2. Hij noemt de aluminium crossover ‘leuk’ en zegt dat we ‘misschien’ een nieuwe A2 moeten maken. “Misschien moet het een elektrische worden, misschien moeten we het een E2 noemen?”