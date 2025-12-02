Alpina B5 Touring op Marktplaats is om je vingers bij af te likken

Er zijn van die auto’s waar eigenlijk niks meer aan te verbeteren is. Deze Alpina B5 Touring op Marktplaats valt daaronder.

Een tijdje geleden stelde collega @machielvdd de duurste Alpina B5 Touring en daarmee de duurste BMW G3x op Marktplaats aan jullie voor. Een rood exemplaar, een kleur die je wellicht niet verwacht op een Alpina. Heel erg in your face, wat op zich leuk is omdat het anders is. In het interieur juist een oase van zwart en daar kunnen bij Alpina toch fraaiere keuzes gemaakt worden.

Alpina B5 Touring op Marktplaats

Vandaar dat de op één na duurste Alpina B5 Touring (en BMW G3x) op Marktplaats ook de moeite waard is: precies het tegenovergestelde. Het betreft geen GT en dus is het wel de duurste ‘normale’ Alpina B5. Maar dat is muggenziften en alles wat we gaan zeggen over uitersten. Op één aspect na dan, komen we zo even op terug. Want dit exemplaar verkoopt zichzelf bijna door de samenstelling.

Je verwacht natuurlijk Alpinablau of Alpinagrün op een Alpina, dé kleuren die synoniem staan voor het merk uit Buchloe. Niks van dat op deze Alpina B5 uit 2023. De buitenkant is gespoten in Orinoco Pearl (406). Deze kleur komt nog wel eens terug als Individual-kleur, maar op de B5 moest je hem op maat bestellen. Er zullen dus niet veel Alpina’s in Orinoco Pearl zijn, wellicht is dit zelfs de enige. Het is een soort gematigd donkerblauw wat in de zon een felle rivierblauwe gloed heeft. In ieder geval een stuk minder opvallend dan de rode B5 GT.

En zoals ’t heurt natuurlijk afgemaakt door de bekende Alpina-details. 20-spaaks velgen in aluminiumkleur waarachter blauwe remklauwen te zien zijn. Witte striping op de zijkant en op de voorsplitter de tekst Alpina te zien. Een gaaf detail wat ondergetekende nog nooit eerder opgevallen is: niet als sticker, maar als losse letters in het gat tussen bumper en splitter.

Interieur

In het interieur van de Alpina B5 Touring op Marktplaats hebben we het gevoel dat de meningen iets meer verdeeld gaan zijn. De stoelen, middenconsole en onderste helft van het dashboard en de deurbekleding zijn uitgevoerd in Alpina’s welbekende Lavalina-leder, in de kleur Waldgrün. Die kleur vind je ook terug in de randen van de vloermatten, maar verder is het bij je voeten gewoon zwart. Zo’n kleur groen als dit is eigenlijk perfect op deze manier: aanwezig maar niet overdreven. Er wordt nog een hard contrast gegeven door oranje hout op het dashboard. Een bijzondere combinatie, maar het mag bij een speciale Alpina als deze.

De laatste

Want er is nog één reden waarom deze Alpina B5 op Marktplaats iets specialer is dan zijn soortgenoten. Het is namelijk de allerlaatste B5 die geen GT is. Uiteraard waren die GT’s het echte afscheid van Alpina voor de BMW G3x-basis, maar van de normale is dit exemplaar de allerlaatste. Door de GT-modellen weegt het niet heel zwaar mee, maar je kan het maar beter weten.

De basis van de Alpina B5 is zoals bekend niet de M5 met zijn S63 V8, maar de BMW M550i met de N63. Alpina verbouwt deze motor altijd behoorlijk en komt dan ook op een totaalplaatje van 621 pk en 800 Nm uit. Uiteraard altijd gekoppeld aan een automaat en AWD, waarmee deze Autobahnkreuzer op de 100 zit in 3,6 seconden en doorjakkert tot 322 km/u. De optielijst doornemen is een dagtaak, dus laten we het zo zeggen: je mist waarschijnlijk niks.

Kopen

Genoeg redenen om de op één na duurste Alpina B5 op Marktplaats te willen. Dan de reden waarom je het wellicht even over moet slaan, tenzij je 184.875 euro kan overmaken. Tsja, goedkoop zijn ze niet, zoals eerder aangehaald bij de rode begint een M5 Touring bij 149.119 euro. Maar dan moeten de opties nog en heb je niet die heerlijke hybrideloze V8 voorin. Keuzes, die je allemaal lekker zelf mag maken. Kopen kan uiteraard op Marktplaats.