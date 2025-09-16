BMW spreekt duidelijke taal over echte knoppen in de auto

Hoelang kun jij nog knoppen gebruiken in je BMW?

Toen Tesla het minimalisme introduceerde wisten we niet wat dit teweeg zou brengen in de auto-industrie. Werd toen nog beetje lacherig gedaan om dat minimalistische interieur, opeens werden fysieke knoppen een absolute zeldzaamheid. Daar komt de industrie nu langzaam weer op terug, want mensen vinden op een knopje drukken toch wel een stuk fijner (en veiliger!) dan zo’n klerescherm.

BMW heeft wat dat betreft goed nieuws voor de knopjespurist. Tenminste, één knop is heilig bij BMW en dat is de volumeknop. We hadden liever gehoopt dat er nog meer knoppen belangrijk waren voor het merk. Ik bedoel, de geniale 1 t/m 8 sneltoetsen in een BMW had natuurlijk nooit mogen sterven. Dat was een fantastische USP.

Het merk zegt tegenover BMWBlog dat ze uit data kunnen concluderen dat de volumeknop belangrijk is. BMW beschikt over gigantische hoeveelheden gebruikersdata. Met meer dan tien miljoen verbonden auto’s wereldwijd kan de Duitse fabrikant precies zien welke functies het vaakst worden gebruikt en hoe bestuurders ermee omgaan.

Hoewel je bij vrijwel alle moderne BMW’s ook via het stuurwiel het volume kunt regelen, grijpen bestuurders opvallend vaak naar de fysieke draaiknop in de middenconsole. Niet zelden is dat om simpelweg het geluid direct te dempen: één druk en de auto is stil. Juist door de populariteit blijft de volumeknop bij BMW bestaan.

Fysieke knoppen verdwijnen niet zomaar, maar alleen als het gebruiksgemak en de data het toestaan. Het is dus geen nostalgie, maar een weloverwogen keuze. Zo vallen ook de bediening van ramen en spiegels in de categorie “blijvertjes”.

Toch mag het wat mij betreft wel wat uitbundiger. Stoelverwarming, climate control. Allemaal zaken die ik graag bedien met een echt knopje. Misschien ben ik wel heel ouderwets. Welke knop heeft volgens jou een absoluut bestaansrecht? Laat het weten. In de comments!