BMW spreekt duidelijke taal over echte knoppen in de auto

Hoelang kun jij nog knoppen gebruiken in je BMW?
Toen Tesla het minimalisme introduceerde wisten we niet wat dit teweeg zou brengen in de auto-industrie. Werd toen nog beetje lacherig gedaan om dat minimalistische interieur, opeens werden fysieke knoppen een absolute zeldzaamheid. Daar komt de industrie nu langzaam weer op terug, want mensen vinden op een knopje drukken toch wel een stuk fijner (en veiliger!) dan zo’n klerescherm.
BMW heeft wat dat betreft goed nieuws voor de knopjespurist. Tenminste, één knop is heilig bij BMW en dat is de volumeknop. We hadden liever gehoopt dat er nog meer knoppen belangrijk waren voor het merk. Ik bedoel, de geniale 1 t/m 8 sneltoetsen in een BMW had natuurlijk nooit mogen sterven. Dat was een fantastische USP.
Het merk zegt tegenover BMWBlog dat ze uit data kunnen concluderen dat de volumeknop belangrijk is. BMW beschikt over gigantische hoeveelheden gebruikersdata. Met meer dan tien miljoen verbonden auto’s wereldwijd kan de Duitse fabrikant precies zien welke functies het vaakst worden gebruikt en hoe bestuurders ermee omgaan.
Hoewel je bij vrijwel alle moderne BMW’s ook via het stuurwiel het volume kunt regelen, grijpen bestuurders opvallend vaak naar de fysieke draaiknop in de middenconsole. Niet zelden is dat om simpelweg het geluid direct te dempen: één druk en de auto is stil. Juist door de populariteit blijft de volumeknop bij BMW bestaan.
Fysieke knoppen verdwijnen niet zomaar, maar alleen als het gebruiksgemak en de data het toestaan. Het is dus geen nostalgie, maar een weloverwogen keuze. Zo vallen ook de bediening van ramen en spiegels in de categorie “blijvertjes”.
Toch mag het wat mij betreft wel wat uitbundiger. Stoelverwarming, climate control. Allemaal zaken die ik graag bedien met een echt knopje. Misschien ben ik wel heel ouderwets. Welke knop heeft volgens jou een absoluut bestaansrecht? Laat het weten. In de comments!
Reacties
Motomoto zegt
Data mag nooit de enige bron zijn om beslissingen op te baseren. Gevoel en beleving zijn in een auto minstens zo belangrijk
towi1989 zegt
Ik vond het zo heerlijk in de oudere generatie mercedes de navigatie bestemming in te kunnen toetsen met de numpad net als op een oude nokia. Zo verschrikkelijk om met een wieltje door het hele alfabet heen te bladeren of met m’n vingers het touchscreen onleesbaar te maken.
waterisnat zegt
Ik zal wel de uitzondering zijn, maar mis mijn gesture control vooral voor volume veranderingen in mijn laatste BMW. Om daar voice control voor te gebruiken, wat BMW zegt dat het betere/nieuwe alternatief is, ervaar ik geheel niet als vergelijkbaar. Voor navigatie opdrachten is voice control ondertussen wel het betere alternatief boven de touch pads etc. Gelukkig heb ik de 8 instelbare knoppen nog wel.
JanJansen zegt
Ik heb nog geen inbouw navigatie gezien die beter is dan die op mijn iPhone. Ik gebruik het dan ook nooit. Voor de rest lekker fysieke knoppen die ik kan vinden zonder mijn ogen van de weg te halen.
mashell zegt
Welke iPhone app gebruik jij dan? Want ik ervaar Apple maps, Google maps en HERE weGo als minder dan de ingebouwde navigatie, de route en verkeersinformatie is vaak hetzelfde maar de user interface van auto’s is veel beter dan de telefoon schermen. Ook is het kaartmateriaal van Google maps is vaak wat beperkt.
verdebosco zegt
Ik vraag mij echt af hoe over 20-30 jaar de software van de huidige auto’s in de lucht wordt gehouden. Zeker als de software van Google of Apple komt.
Bovendien, de reductie van knoppen geeft de software-mannekes meer mogelijkheden tot manipuleren. “Beter” wordt dan vooral duurder. De autoriteiten zijn hierin veel te naïef.
flatsix010 zegt
Fysieke knoppen op het stuur zijn voor mij een must, stoelverwarming/koeling en climate control knoppen zijn handig maar in 95% van de tijd staat de AC op 20 graden AUTO en kan ik de stoelverwarming koppelen aan een bepaalde buitentemperatuur. Waar ik me eigenlijk meer aan stoor is het ‘schermcentrische’ design. Ik wil gewoon een mooi interieur met goede materialen en geen uitgekleed hok met enkel een of meerdere schermen.
Johanneke zegt
Hoe moeilijk is het denk je dan. 2 draaiknoppen (1 voor volume, 1 voor temperatuur), en nog een paar knopjes voor zaken als fan speed, defroster, etc. De rest in het scherm. Die paar knopjes kunnen toch niet zo duur zijn?
pel96 zegt
Vraagje aan bmw rijders. Waar gebruiken jullie de 1-8 knoppen voor?
Bij mij is 1-5 voor muziek (radiozenders en CarPlay) en is 8 het CarPlay thuisscherm. Voor de rest doe ik alles eigenlijk via het I drive wiel denk aan verbruik of locatie bekijken en stuur ik bestemmingen vaak door via de bmw app of via spraak. Ben wel benieuwd hoe dit bij andere gebruikers is