Van deze peperdure McLaren 765LT is niet veel meer over - Autoblog.nl

McLaren heeft het nog steeds, supercars zoals deze 765LT vliegen blijkbaar nog altijd in brand.

De oudere Ferrari’s en Lamborghini’s waren een soort rijdende dobbelsteen. Geregeld doken er verhalen op van auto’s die spontaan in de fik konden vliegen. Tegenwoordig zit dat qua betrouwbaarheid wel in orde bij de Italiaanse autofabrikanten. Je hoeft niet constant in de achteruitkijkspiegel te kijken of je ergens rook ziet ontstaan. McLaren daarentegen..

Auto’s van de Britse autofabrikant willen nog weleens in de fik vliegen. Soms met hulp van de eigenaar (minutenlang stationair gas geven terwijl de vlammen uit de uitlaat spuwen), soms met een onverklaarbare reden. Zeker toen de Senna net werd geleverd waren er meerdere klanten die met een hoopje as eindigden. Onder andere de bekende YouTuber Salomondrin nam kort na ontvangst afscheid van zijn Senna nadat deze in brand was gevlogen.

McLaren 765LT in brand

Met de gloednieuwe 765LT is de combinatie McLaren en vuur nog steeds iets van het heden. Terwijl de eigenaar aan het tanken was, vloog het motorgedeelte van zijn supercar in de fik. Het incident gebeurde in een plaatsje in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar had grote moeite het vuur te bestrijden. De McLaren 765LT stond uiteindelijk twee uur lang in brand. Van de supercar is alleen nog de voorzijde over. Aan de hardcore McLaren valt geen eer meer te behalen. Deze 765LT is rijp voor de sloop. Niemand raakte gewond bij het incident.

Fotocredit: Upper Gwynedd Township Fire Department via Facebook