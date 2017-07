Wat je moet weten over de DTM-race op Zandvoort!

De bijzonder rappe toerwagens komen binnenkort weer naar het circuit in de duinen. Hoog tijd om je bij te praten!

Hoewel je het op basis van het uiterlijk niet direct zou verwachten, zijn DTM-auto’s qua rondetijden vergelijkbaar met Formule 3-racers. Inderdaad, dat gaat hard! In de DTM worden de merken Audi, BMW en Mercedes vertegenwoordigd en elke fabrikant verschijnt met zes auto’s aan de start. Audi en Mercedes verdelen hun deelnemers onder drie teams en BMW doet het met twee teams bestaande uit drie wagens.

Het kampioenschap

Zoals bekend worden per raceweekend twee races verreden, eentje op zaterdag en een op de zondag. Dit seizoen zijn reeds vier weekenden achter de rug en de overwinningen zijn netjes verdeeld tussen de constructeurs. BMW pakte tweemaal de winst, Audi en Mercedes wisten dat ieder drie keer te doen.

Dat heeft uiteraard gevolgen voor de stand in het kampioenschap met de neutrale kijker als grote winnaar. De top vijf in het kampioenschap staat namelijk binnen 17 punten van elkaar. De puntenverdeling is overigens hetzelfde als in de Formule 1, met als kanttekening dat ook voor de resultaten in de kwalificatie puntjes worden verdeeld. De man op pole krijgt er drie, de nummer twee mag er twee bijschrijven en wie zich op P3 kwalificeert krijgt een puntje erbij.

De auto’s

In tegenstelling tot de raceklassen als de Formule 1 hebben fabrikanten niet zoveel vrijheden. Dat betekent dat de auto’s van de drie constructeurs allemaal rond de 510 pk leveren. Verder werd de aerodynamische grip van de racers met ingang van dit seizoen beteugeld. Niet per se goed voor de rondetijden, maar wel voor close racing en heftige gevechten op de baan. Verder zijn DTM-auto’s uitgerust met een DRS-systeem om het inhalen te vergemakkelijken.

Dat DRS werkt in dit kampioenschap trouwens ietsje anders dan je wellicht gewend bent. Coureurs mogen het 36 keer per race gebruiken als de afstand tot de voorligger minder dan een seconde bedraagt. Hierbij geldt echter dat drie DRS-mogelijkheden worden afgevinkt per rondje dat een coureur van het systeem gebruikmaakt, ongeacht of de coureur in kwestie het systeem in dat rondje nog twee keer gebruikt. Feitelijk kunnen de coureurs dus 12 rondes gebruik maken van DRS.

Het minimumgewicht van de wagens is vastgesteld op 1.125 kg waar we bij moeten vermelden dat succesvolle coureurs strafgewicht aan boord krijgen. Op die manier blijft het kampioenschap tot de laatste race op de Hockenheimring spannend!

De race op Zandvoort

Alvorens het DTM-circus afreist naar Zandvoort staan dit weekend nog twee races in Moskou op het program. Daarna komen de mannen zoals gezegd naar het Nederlandse circuit in de duinen en wel in het weekend van 18, 19 en 20 augustus.

Of er dat weekend nog meer te doen is op Circuit Zandvoort? Jazekers! Naast de DTM zullen ook race voor het Europese Formule 3-kampioenschap plaatsvinden, strijden de Europese GT4-racers tegen elkaar en komt ook de Audi Sport TT Cup (NSFW) naar Zandvoort. Genoeg te zien dus, voor de ware racefanaat.