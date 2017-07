Audi maakte Chinezen WOEST met deze commercial

Marketing done wrong...

Paniek in China! Audi heeft in het enorme land namelijk een commercial de lucht in gestuurd die leidde tot behoorlijk veel ophef onder de bevolking aldaar. In het filmpje wordt een bruid vlak voor de plechtigheid grondig door schoonmoeders gecontroleerd op littekens die mogelijk duiden op chirurgische ingrepen. Uiteindelijk geeft de moeder van de bruidegom haar goedkeuring, maar niet voordat ze de borstpartij van de aanstaande bruid nog even inspecteert.

De boodschap van het hele verhaal: bij het nemen van belangrijke beslissingen moet je voorzichtig zijn. Deze slogan doelt op het feit dat in China veel namaakonderdelen worden gebruikt om de kosten te drukken, maar dat consumenten er verstandig aan doen om gewoon de originele bits and pieces van het merk zelf in hun waggie te laten monteren.

Volgens veel Chinezen is de commercial behoorlijk vrouwonvriendelijk en seksistisch. Sommigen roepen zelfs op tot een boycot van het merk. Er gaan zelfs berichten over sociale media waarin mensen aangeven nooit meer een Audi te zullen kopen. De controverse komt niet bepaald als geroepen, want de Chinese vraag naar Audi’s liep onlangs al terug. En dat terwijl De Boksbeugel van de drie Duitse premiummerken de grootste is.

Het bewuste filmpje kijk je hieronder terug.