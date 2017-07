Lamborghini Countach in vlammen nabij tankstation

Oh oh..

In het Amerikaanse Redwood City (halfuurtje van San Francisco) is een prachtige klassieker heengegaan. Een bestuurder van een rode Lamborghini Countach stopte bij een tankstation om zijn supercar te vullen met brandstof. Op het moment dat hij uit de auto stapt, schieten de vlammen onder de Lambo vandaan.

De bestuurder kon veilig weglopen en de hulpdiensten waarschuwen. De supercar was binnen no-time verloren in een vlammenzee. De vuurzee was nog eens extra gevaarlijk, gezien het feit dat de Countach naast een brandstofpomp stond geparkeerd. Gelukkig voor omstanders vonden er geen GTA-taferelen plaats. Er volgde namelijk geen explosie. De brandweer kwam vervolgens snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Waarom de Lambo spontaan in de hens vloog is niet bekend.

De Lamborghini Countach werd van 1974 tot en met 1990 geproduceerd. De rode kleur is één van de bekende kleuren voor dit model. In 1990 werd het model opgevolgd door de Diablo. Een video van de brandende Countach check je op Autojunk.