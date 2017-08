Wat je moet weten over de Mercedes-AMG “53-lijn”

Het is geen buslijn.

Paniek in puristenland! Mercedes-AMG introduceerde met de “43” een lijn die volgens sommige liefhebbers helemaal niet AMG-waardig is. Diezelfde liefhebbers kunnen dit bericht beter overslaan, want het performancelabel komt naar verluidt met de “53” op de proppen.

Dit getal komt waarschijnlijk het eerst op de nieuwe CLS te staan. De Mercedes-AMG CLS53 krijgt een zes-in-lijn onder de kap, die goed zal zijn voor ongeveer 430 pk. Deze motor krijgt bovendien gezelschap van een elektromotor die de prestaties omhoog helpt en tegelijk het verbruik drukt. Van de nieuwe CLS is verder bekend dat het model iets groeit. Verwacht daarnaast dat dit model tot op zekere hoogte autonoom zal rijden.

Nog even terug naar de 53. De aandrijflijn komt ook in de E-klasse te liggen, maar dan wel in de coupĂ© en de cabrio. De sedan en de station blijven het namelijk met de “63” doen: de geblazen 4.0 V8. Onze rijtest met de vorige CLS check je HIER. Hoe zo’n E63S rijdt check je DAAR.