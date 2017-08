Bied op deze 993 GT2, als je durft

Een straatlegale Porsche 993 GT2 is beslist geen allemansvriend.

Volgens sommigen heet deze auto officieel trouwens 911 GT (dat staat ook op de bips) en niet GT2, maar wat doet het ertoe? Van alle luchtgekoelde Porsches die de straat op mochten is dit waarschijnlijk de wildste. We vergeten voor het gemak even dat Porsche van de 993 ook nog een paar straatlegale GT1’s heeft gebouwd. Die GT1 was trouwens vloeifstofgekoeld.

De GT2 was net als de GT1 straatlegaal gemaakt voor homologatiedoeleinden en dat leverde een auto op die fietelijk niet zoveel op de openbare weg te zoeken had. De 3.6 liter boxermotor werd opgekieteld naar vermogens tot 450 pk, waardoor de standaardsprint in minder dan vier tellen achter de rug was.

Meer over de GT2 check je in dit artikel, maar belangrijker is de verwachte opbrengst van deze bruut in Speed Yellow trainingspak. Mecum Auctions denkt namelijk dat de Porsche uit 1996 tussen 1,6 en 1,9 miljoen USD gaat opbrengen.

Behoorlijk veel geld, maar met 57 straatexemplaren is zo’n 993 een zeldzaamheid. Het veilinghuis heeft het trouwens over 192 straatlegale exemplaren die in 1996 werden gebouwd. Het daadwerkelijke productieaantal lag stukken lager, zelfs als je de raceversies erbij optelt.