Autodieven haalden jouw leasebak gewoon uit een database

De beveiliging blijkt zo lek als een mandje en daar plukt het geboefte de vruchten van.

Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) maakt zich grote zorgen over het feit dat gegevens van duizenden leaserijders in Nederland eenvoudig zijn te achterhalen in een database. De beveiliging bij zo’n 50 leasebedrijven was namelijk zo slecht, dat de boeven deze informatie zonder al te veel moeite kon onderscheppen.

Daarbij gaat het niet enkel om namen, adressen, de typen auto’s en leasecontracten. Ook bekeuringen konden gewoon worden ingezien. Criminelen konden tot voor kort gewoon inzien waar welke auto voor de deur stond om vervolgens hun slag te slaan. Inmiddels zijn de softwarefouten hersteld en is het niet meer mogelijk voor criminelen om zo eenvoudig binnen te komen.

Een softwarebedrijf uit Sliedrecht ontdekte het lek bij toeval, toen de toko zelf op zoek ging naar een nieuwe leasemaatschappij. Het bleek doodsimpel om de gegevens van vele leasemaatschappijen te checken omdat deze bedrijven allemaal gebruik maakten van één en dezelfde server. De gegevens van in totaal 52 leasemaatschappijen waren zo in te zien, het gaat om gegevens van tussen de 180.000 en 250.000 leaserijders.

Foto: gestript interieur door @jeroentje2, via Autojunk