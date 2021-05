Dit zijn de snelst verkopende auto's op Marktplaats - Autoblog.nl

In het lijstje met snelst verkopende auto’s op Marktplaats staan niet de auto’s die je verwacht dat er in staan.

Als je een nieuwe auto op het oog heb is het wel zo prettig dat je vorige auto een beetje rap verkocht wordt. Overlap betekent namelijk dubbele kosten. En dat wil je niet. Of je auto een beetje snel de deur uit gaat hangt van diverse factoren af. Als je er teveel voor wilt hebben kun je wachten tot je een ons weegt. Wat uiteraard ook veel uitmaakt: wat voor model het is.

Snelst verkopende auto’s 2020

Het zou heel interessant zijn om te weten welk model nu in de praktijk de kortste statijd heeft. We hebben goed nieuws: dat heeft Marktplaats voor Autoblog uitgezocht. Hieronder vind je daarom de top vijftien met de snelst verkopende auto’s op Marktplaats in 2020.

Opgelet: in dit lijstje zijn alleen de auto’s meegenomen waarvan vorig jaar minimaal 100 advertenties online hebben gestaan. Gewilde collector’s items die in no time verkocht zijn ga je dus niet tegenkomen in dit lijstje.

Hyundai Atos: 11,2 dagen Suzuki Jimny: 11,3 dagen Mazda Premacy: 12,7 dagen Toyota Yaris Verso: 12,8 dagen Mazda Demio: 12,9 dagen Suzuki Vitara: 13,0 dagen Daihatsu Sirion: 13,2 dagen Toyota Corolla: 13,2 dagen Dacia Logan: 13,4 dagen Daewoo Matiz: 13,7 dagen Hyundai Getz: 14,0 dagen Toyota Starlet: 14,0 dagen Chevrolet Matiz: 14,1 dagen Toyota Yaris: 14,4 dagen Mazda 323: 14,5 dagen

Succesformule

Het is dus duidelijk wat de succesformule is voor een korte statijd: compact + Aziatisch. En dan met name Aziatisch, want in de top tien staan ook wat ruimere Aziaten als de Mazda Premacy, Toyota Yaris Verso en de Suzuki Vitara. Als we de Chevrolet Matiz voor het gemak ook even als Aziatisch beschouwen, is de Dacia Logan de enige Europese auto in de top vijftien. De verschillen zijn overigens behoorlijk klein, dus het zou goed kunnen dat de volgorde er voor 2021 weer heel anders uitziet.

Duitse auto’s

De auto’s die schitteren door afwezigheid zijn de Duitse auto’s. De top tien van best verkochte occasions staat vol met Duitse auto’s, dus het ze zijn zeker gewild. Toch zijn het niet de snelst verkopende auto’s. In de hele top vijftig staan welgeteld twee Duitse auto’s. En dat zijn geen ‘usual suspects’. Het gaat namelijk om een Volkswagen Lupo (statijd 15,3 dagen) en een Audi A2 (statijd 15,5 dagen).

Aanbod

De vraag is waarom de genoemde auto’s wél snel verkopen en auto’s als een Polo, een Golf, een Corsa of een Fiesta niet. Dit zal deels met het aanbod te maken hebben. In het lijstje staan namelijk vooral auto’s waarvan het aanbod niet enorm is. Gemene deler is ook dat het stuk voor stuk goedkope no-nonsense auto’s zijn. Een Golf kan ook goedkoop zijn, maar tegelijkertijd zijn er genoeg dure Golf’s. Die halen de gemiddelde statijd waarschijnlijk omhoog.

Giswerk

Uiteindelijk zijn er heel veel factoren die een rol spelen, dus verklaringen geven blijft een beetje giswerk. Jullie weten nu in ieder geval wat de gemiddelde statijd is van de snelst verkopende auto’s op Marktplaats. Als je dus toevallig van plan bent één van deze auto’s van de hand te doen, dan weet je wat je kunt verwachten.

Bron: Marktplaats

Foto: een kekke Jimny die momenteel op Marktplaats staat