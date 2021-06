Duitse Consumentenbonden pleiten voor hogere benzineprijzen - Autoblog.nl

Verflixt! Duitse consumentenbonden pleiten niet voor lagere, maar juist voor hogere benzineprijzen.

Stijgende benzineprijzen, je zou zeggen dat geen enkele consument die leuk vindt. Nou hebben we via via gehoord dat Duitsers soms van gekke dingen kunnen genieten. Maar zelfs onze Oosterburen lijken ons niet zo’n gekke mensen dat ze graag meer betalen aan de pomp. Anders zouden ze namelijk wel massaal bij ons over de grens tanken. Oooooh torenhoge belasting-Burnnnnnnnnn naar onze roverheid!

Consumentenbonden

Toch doet de gekke situatie zich nu voor dat Klaus Müller, opperhoofd van de overkoepelende organisatie van Duitse consumentenbonden (VZBV), pleit voor een hogere benzineprijs. Het is volgens Der Klaus onmogelijk om als consumenten te zijn voor een beter klimaat, maar tegelijkertijd tegen hogere kosten voor benzine te zijn:

Bescherming van het klimaat op te eisen, maar tegelijkertijd tegen stijgende benzineprijzen zijn, valt niet met elkaar te verenigen. Klaus Müller, verenigt graag

Klaus zegt er wel bij dat het geld dat met een extra belasting opgehaald zou worden niet in de zak van de overheid moet verdwijnen, maar terug moet vloeien aan de burger. Tevens moeten er maatregelen komen om mensen met een kleinere beurs te ontzien. Met andere woorden: Klaus heeft niet echt een werkbaar plan klaarliggen.

Onverkwikkelijk

Toch past de opstelling van de Verbraucherzentrale Bundesverbands in een veranderend klimaat -har har- jegens autogerelateerde zaken in Duitsland. De machtig mooie autobedrijven die het land rijk is, hebben in het verleden lange tijd kunnen voorkomen dat lieden met groene tengels de heilige Kuh in het nauw dreef. Inmiddels klinkt de roep om een limiet op de Autobahn steeds luider. Tevens zijn er onverkwikkelijke zaken als het voorstel van de Bundeskansler-kandidaat van Die Grünen, om een extra taks van zestien cent op elke liter peut in te voeren. Zelfs onze elf eurocent van Kok die we nooit terugkregen valt daarbij in het niet.

Hoe lang denk jij dat het duurt voordat de auto ook in Duitsland verder aan banden wordt gelegd en Duitser bij ons komen tanken? Laat het weten, in de comments!