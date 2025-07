We gaan eens even uitzoeken of je Bitcoin een daalder waard is…

De Bitcoin. Bijna iedereen kent hem, veel minder mensen hebben er één. Of zelfs meer dan één. En dat is jammer, want de digitale munt is heel veel geld waard. Ja, echt heel veel geld Op het moment van schrijven betaal je zo 101.825 euro voor 1 bitcoin.

Had je er in 2010 maar een paar gekocht hè? Inderdaad, ook ik heb die boot gemist en ben veel te laat ingestapt. Maar nu ben ik wel benieuwd wat er zoal te koop is voor de prijs van 1 Bitcoin.

Wat kun je allemaal kopen voor 1 Bitcoin?

Zoals je al had gedacht is de keuze echt reuze. Je kunt er bijvoorbeeld 5 en een halve Dacia Sandero voor kopen, maar dat soort voorbeelden laten we even liggen. We willen wat diks. En ja, dat is er zeker te krijgen voor 1 Bitcoin.

Wat dacht je van deze Porsche 991 Turbo? Een plaatje van een auto. Met 157.000 kilometer heeft hij wel lekker doorgereden, maar het is ook weer niet belachelijk. Je krijgt 520 pk voor je Bitcoin en een 0-100 tijd van 3 seconden. De top ligt ruim boven de 300, maar dat mag je toch nergens…

Maar er is natuurlijk meer te krijgen dan alleen een Porsche. Stel je wil wel lekker kunnen doorrijden, maar je hebt een gezin dat ook graag mee wil. Nou, lever die Bitcoin maar in, we hebben een Audi RSQ8 voor je.

Dit grijze monster komt uit 2019 en haalt 600 pk uit zijn 4.0 liter V8. Hij heeft ongeveer 84.000 kilometer op de teller staan, dus je kan er nog wel even mee voort. Bij 250 klapt de begrenzer erin, maar voor de 1825 euro die je overhoudt als je 1 Bitcoin inwisselt, kun je die vast laten verwijderen.

Lever die Bitcoin maar gauw in!

Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Een Lamborghini Gallardo? Geen punt. Een Mercedes AMG E63 S dan? Krijg je ook voor 1 Bitcoin. En wat te denken van een zo goed als nieuwe Porsche Panamera Sport Turismo? Die heeft net iets meer dan 9000 kilometer op de teller. Voor de 1826 euro die je overhoudt kun je de lelijke zwarte velgen best aan laten pakken.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, er is echt onmeunig veel te koop voor de prijs van 1 Bitcoin. Misschien is het leuk om zelf ook even te gaan zoeken en te kijken wat jij zou kopen als je die munt zou inwisselen.

Maar de resultaten wel even delen hè? Dat vinden we leuk!