Blijf weg van de Europese snelwegen. Ik herhaal, blijf weg…

Blijf weg van de Europese snelwegen. Een waarschuwing die je ter harte moet nemen.

We zitten met ons land volop in de zomervakantie. Naar mijn beste weten hebben alle scholen en universiteiten vrij, maar is de bouwvak ook aangebroken. Dat betekent dat we massaal in de auto stappen, de Europese snelwegen op.

En juist daar moet je wegblijven. Het kan je namelijk een lieve duit gaan kosten als je niet oplet. Want precies tijdens de piek komen de samenwerkende Europese OM’s met een nieuwe flitsmarathon. Op de Europese snelwegen ja.

Blijf weg van de Europese snelwegen

Je weet het inmiddels wel, denk ik. De Europese flitsmarathon wordt enkel en alleen gehouden voor een partij extra geld in de schatkist de veiligheid van de automobilisten op de snelweg. Je weet wel, da’s die plek waar voetballende kinderen zomaar de weg oprennen. Of waar mama met de kinderwagen loopt.

En vanwege die veiligheid heeft de Europese overheid ruim 23.000 extra boetes uitgeschreven. Da’s toch flink zuur als je er een op je mat vindt terwijl je je net blauw hebt betaald aan een vakantiehuisje voor jou en je gezin.

Dus bij dezen waarschuwen we je nogmaals met de data erbij. De Flitsmarathon wordt gehouden in de week van 4 augustus tot en met 10 augustus. Op alle Europese snelwegen. Vandaar dus de bindende oproep; blijf weg van de Europese snelwegen. Alle flitsers staan namelijk daar opgesteld, dus dat betekent dat de binnendoorweggetjes ervan gevrijwaard zijn.

Da’s niet alleen een stuk leuker en ontspannen rijden, het gaat je ook een flinke bak geld én een vakantiegevoel verpestende frustratie schelen. Wij van Autoblog wensen jou namelijk een fijne vakantie, zelfs wanneer je alweer thuis bent!