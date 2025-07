Dus roept Elon hulp in. Want ‘samen is niet alleen’…

Tesla en Samsung kruisen opnieuw elkaars pad, ditmaal in Texas. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft een chiporder binnengesleept ter waarde van 16,5 miljard dollar van niemand minder dan Elon Musk. Het gaat om de productie van Tesla’s nieuwe AI6-chip, een speciaal ontwikkelde processor die een centrale rol moet gaan spelen in autonome rijtechnologie, de Optimus-robot en AI-training in datacenters.

Het contract strekt zich uit over een periode van acht jaar en is het grootste dat Samsung ooit binnenhaalde van een enkele klant, goed voor ruim zeven procent van de jaaromzet van 2024. Dat nieuws sloeg direct door in de koers: het aandeel Samsung steeg met zes procent. En dat alleen door een samenwerking…

Tesla kan het niet langer alleen

Musk bevestigde de deal persoonlijk op X, zijn favoriete communicatiekanaal, en gaf aan dat de chips geproduceerd zullen worden in een gloednieuwe fabriek in Texas. Die fabriek is onderdeel van een bredere investering van veertig miljard dollar, gesteund door subsidies vanuit Bidens Chips and Science Act.

Musk voegde eraan toe dat Tesla zelf zal helpen met het optimaliseren van de productie-efficiëntie en dat hij persoonlijk “de lijn zal lopen” om het tempo erin te houden. Praktisch ook, want de fabriek ligt niet ver van zijn huis.

Volgens Musk is het genoemde bedrag slechts een begin en ligt het werkelijke productievolume waarschijnlijk veel hoger. Het project is ook strategisch bedoeld als afbouw van de afhankelijkheid van chips van bedrijven als Nvidia en AMD. Tegelijkertijd is het voor Samsung een welkome opsteker.

De foundry-divisie van het bedrijf, die het moet opnemen tegen reus TSMC, zat de afgelopen tijd behoorlijk in het slop. De chipproductie in Texas liep vertraging op en het vinden van grote klanten bleek lastig. Analisten waarschuwden eerder zelfs dat Samsungs Amerikaanse fabriek een duur monument dreigde te worden zonder klanten van formaat.

De deal met Tesla zou daar verandering in moeten brengen. Volgens een Zuid-Koreaanse marktonderzoeker kan het project de productierendementen verbeteren en andere techbedrijven ertoe aanzetten om Samsung serieus te nemen als alternatief voor TSMC. Toch klinken er ook kritische geluiden.

De voorwaarden waaronder Tesla tekende zouden volgens sommige analisten ongunstig zijn voor alleen Samsung en de winstmarge onder druk zetten. Desondanks noemen anderen het een noodzakelijke stap om ervaring op te doen met het verfijnde 2-nanometerproces dat nodig is voor deze generatie chips.

Maar goed, feit blijft dat Tesla het niet meer alleen kan. En samen is dus niet alleen. Goed zo Elon!