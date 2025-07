Heel veel beter dan dit wordt het niet.

Mijn collega’s, andere autogekkies en ik die op een of andere manier achter een laptop zijn beland om te schrijven over de zaken die ons het meeste boeien in het leven worden beticht van het onjuiste gebruik van de term ‘uniek’. Nu zal ik heel eerlijk zijn richting degenen die hierover een reactie plaatsen: ik ben het roerend met je eens. Het woord betekent dat er maar één van is. Iets kan dus niet unieker of uniekst zijn: het is uniek of niet.

Dat gezegd hebbende, kijk eens naar deze unieke R8 op Marktplaats! Op het eerste oog ziet deze zwarte Audi er niet heel speciaal uit. Oké, het is er eentje van de eerste generatie, maar dat was het wel, toch? Fout! En wel om meerdere redenen.

Audi R8-occasion op Marktplaats is uniek

Allereerst kijk je hier naar een R8 mét zestraps handbak. Op het moment van schrijven is dit de enige 1st gen Audi R8 waarbij je zelf moet schakelen die te koop staat. Inderdaad, een beetje gezocht, maar wel uniek dus! Daarnaast werd deze Audi in 2007 in Nederland geleverd. Tot aan 2009 is hij bij de eerste eigenaar gebleven. De tweede eigenaar is de persoon die de R8 nu verkoopt. Ook dit is een Nederlander, waardoor de supercar alleen nog in de handen van landgenoten is geweest.

Het V8-monster heeft er inmiddels 64.400 kilometer op zitten en zit nog volledig in zijn originele lak. De verkoper noemt de auto schadevrij. Op een paar putjes in de deur aan de bestuurderskant na zie ik weinig afwijkingen op de foto’s. De twee eigenaren brachten de Audi netjes naar de dealer voor het onderhoud, dat allemaal in boekjes opgeschreven is. De laatste grote beurt is bij 62.000 kilometer uitgevoerd en de APK loopt tot eind maart 2026.

In achttienjaar tijd zijn er ook wat upgrades op de R8 gezet. Voor het oog ging Custom Dreams Purmerend aan de slag en kwam met gele remklauwen met R8-logo’s erop, zwart gespoten velgen en details én een raamtintje dat gewoon door de apk komt.

Technisch is de 4,2-liter V8 onveranderd, maar er is wel een uitlaatsysteem van Statis Performance vanuit Amerika naar Nederland gekomen om de achtcilinder soundtrack te versterken. Het vermogen is nog altijd 420 pk en het koppel 430 Nm. Dankzij quattro-vierwielaandrijving schiet je in 4.6 seconden naar de 100 km/u en de topsnelheid is 301 km/u.

Wat kost de unieke R8 op Marktplaats?

De huidige eigenaar zegt van de Audi af te willen vanwege weinig gebruik en andere investeringsplannen. Hij verzekert je dat de waarde van de deze R8 alleen maar gaat stijgen. Hij vraagt nu € 87.500 op Marktplaats. Koop dan?