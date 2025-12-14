Waymo-taxi pakt dubieuze primeur tijdens rit

De rit met de Waymo-taxi begon met één persoon en eindigde met twee.

Het Amerikaanse taxibedrijf Waymo is al een tijdje bezig met volledig autonome taxi’s. Na jarenlang testen wordt het testen nu ‘en plein public’ gedaan middels het al volledig kunnen gebruiken van Waymo’s diensten als gebruiker. En dat betekent precies wat je denkt dat het betekent: een taxi komt je ophalen en dropt je waar je moet zijn. Volledig autonoom. En dat betekent écht autonoom: de helpdesk kan de auto enkel suggesties geven om uit een benarde situatie te komen, niet handmatig besturen. Ondanks wat de nieuwste update in Grand Theft Auto V je probeert wijs te maken. Maar goed, het hoort allemaal bij dit soort projecten in de kinderschoenen. En ‘onhandig’ is niet perse hetzelfde als gevaarlijk, dus het hoort bij de leercurve. Hoe dan ook, het lijkt vaak genoeg goed te gaan voor Waymo om uit te breiden.

Primeur voor Waymo-taxi

Als een Waymo-taxi dan een primeur pakt, denk je wellicht aan ‘x aantal kilometers succesvol afgelegd’ of ‘x aantal ritjes succesvol afgerond’ of iets in die richting. In San Francisco pakte een Waymo-taxi een iets dubieuzere primeur. Een vrouw boekte namelijk een taxi om naar het ziekenhuis vervoerd te worden, want ze stond op het punt om te bevallen. Het ging echter allemaal zo snel dat bij aankomst in het gebouw van de University of California, het kind al geboren was. De primeur in kwestie is dus dat een Waymo-taxi het decor is geweest voor de eerste keer dat een kind geboren is in een zelfrijdende taxi. Ergens best slim om dan een Waymo te bellen, want die doet precies wat van hem gevraagd wordt. En je krijgt een zelfrijdende taxi niet van zijn à propos door de pijnlijke kreten die een bevallende vrouw op de achterbank maakt. Stel je voor dat je taxichauffeur een gemiddelde man is die maar één ding tegelijk kan. Dan wordt er echt niet meer zorgzaam gereden.

Jongste gebruiker

Over moord en brand schreeuwen gesproken: er werd wel door de helpdesk een ‘ongebruikelijke activiteit’ opgemerkt in de Waymo-taxi, niet onjuist geconstateerd. Gelukkig liep het allemaal goed af, want de vrouw en haar kind zijn gezond en wel in het ziekenhuis aangekomen en voor zover bekend zonder complicaties. Naast het ongebruikelijke fenomeen van een geboorte achterin een zelfrijdende taxi, meent Waymo ook dat het kind de jongste gebruiker ter wereld is van een zelfrijdende taxi. Genoeg om Guinness voor te bellen, al hopen we niet dat dit zo’n record wordt waar gekkies hun best gaan doen om het te verbreken.

Waymo wenst de vrouw en haar pasgeboren kind de beste tijd tegemoet en ‘hopelijk een toekomst waarin dit slechts één van vele Waymo-ritjes was’. En voor wie nu geen één Waymo-taxi in San Francisco meer in durft: de I-Pace in kwestie is direct uit de roulatie gehaald voor een grondige schoonmaakbeurt. (via KRON4)