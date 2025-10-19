Zet je schrap: taxi’s zonder bestuurder komen naar Europa

Na de Verenigde Staten komt een aanbieder van zelfrijdende taxi’s nu naar Europa.

Zelfrijdende taxi’s, het is een ietwat ironische uitvinding. Als gebruiker van een taxi is ‘ie eigenlijk altijd al zelfrijdend. Maar lange tijd gold dat het menselijk brein toch nodig is om een taxirit succesvol af te ronden. Denk aan Londen, waar bestuurders van de iconische Black Cabs de hele metropool op hun duimpje kennen.

Londen krijgt zelfrijdende taxi’s

Het Amerikaanse Waymo denkt dat dit beter kan. In Californië is dit bedrijf al jaren aan het testen met zelfrijdende taxi’s. Dat had zijn beperkingen, maar daar is testen voor: leren van je fouten. In Europa is men nog ietsje terughoudender qua autonoom rijden, maar het wordt nu steeds meer uitgerold voor fabrikanten om ermee te testen. Op de openbare weg, welteverstaan. Vandaar dat Waymo het aandurft om hun auto’s naar Londen te sturen.

Het idee werkt zoals je gewend bent. Waymo noemt zichzelf een ride hailing service, wat in moeilijke termen gewoon taxi betekent. Met de Waymo app bestel je een taxi en deze zal autonoom naar je toe komen en je autonoom naar je bestemming brengen. Een eng idee? In de VS is Waymo verantwoordelijk voor meer dan 100 miljoen autonoom gereden mijlen en tien miljoen betaalde ritjes. Volgens Waymo heb je zo een veilige ervaring in hun taxi’s.

Jaguar

Zoals je wellicht weet is de gekozen basis voor de Waymo-taxi’s voor Britten als thuiskomen. De auto’s die in de VS rondrijden zijn aangepaste Jaguar I-Paces. Waymo zegt dat de samenwerking met de Britse autobouwer doorloopt in Europa. Alleen eh, waar gaan ze die I-Paces vandaan halen? Jaguar bouwt ze niet meer, namelijk en de Amerikaanse versie heeft geen Europese typegoedkeuring. We zijn dus benieuwd hoe ze dat gaan doen, of dat I-Pace-occasions gebruikt gaan worden bijvoorbeeld.