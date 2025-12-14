Hoe je flinke korting kan scoren op deze BMW M5 Touring

De verkoper accepteert euro’s of andere valuta, maar die andere valuta lijkt de BMW M5 Touring een mooiere deal te maken.

Als we een occasion zoeken op Marktplaats komt vaak bij een specifiek model de vraag voorbij: hoe duur is ‘ie nog? Want de nieuwe BMW M5 Touring zal eerst flink afschrijven, waardoor de aanschafprijs van rond de 150.000 euro hard naar de ton zal kruipen voor occasions. Dat terwijl de veel zeldzamere BMW M5 Touring E61 langzaamaan zeldzaam begint te worden. Of eigenlijk altijd al was, er zijn er zo’n 1.000 gebouwd. En dat merk je aan de prijzen.

BMW M5 Touring E61 op Marktplaats

Neem dit zilveren exemplaar dat we vinden. Het betreft een BMW M5 Touring E61 uit 2008 in de kleur Silverstone II. En inclusief die welbekende tienspaaks velgen die uniek waren voor de M5 E6x. Tot en met het heden de laatste manier om het geweld van de M5 in de praktische estate-koets te verpakken. En het was geweld: omdat BMW nog geen turbo’s wilde gebruiken voor de E60 M5, ligt voorin de 5.0 liter grote V10 (S85B50) met 507 pk. Omdat de Amerikanen wel de handbak, maar niet de Touring kregen, zijn alle Tourings voorzien van een SMG-bak, tenzij omgebouwd.

De zilversteen-grijze BMW M5 Touring E61 draagt zijn originele lak, heeft er iets meer dan 110.000 kilometer op zitten en ziet eruit alsof hij gister uit de fabriek is komen rollen, dus dat maakt een auto sowieso prijzig. Helemaal als het dus een zeldzame versie van een auto met klassiekerpotentie is. Dat mag wat kosten en dat merk je als het om deze E61 gaat.

Kopen

De vraagprijs is namelijk 104.900 euro. Oef. Voor je beeldvorming: een M5 of M6 is er vanaf 25-30.000 euro, maar zelfs een exemplaar dat er zo puik uitziet als deze Touring ligt ergens tussen de 35 en 50.000 euro als je goed zoekt. Allemaal omdat daar gewoon veel meer van zijn gebouwd en de E60 eigenlijk nog niet zeldzaam genoeg is om een klassieker te zijn. Dat is voor de E61 wel anders. Die worden gekoesterd.

Toch biedt de titel van de Marktplaats-advertentie enige hoop. De verkoper biedt de BMW M5 Touring E61 namelijk aan in ruil voor één Bitcoin. Dat wordt vaak als geinige metafoor gebruikt om iets van veel waarde uit te drukken, want één Bitcoin is natuurlijk veel euro’s waard. Dus ga je er vanuit dat de wisselkoers voor een Bitcoin nu zo’n 105.000 euro is. Maar een rondje googelen leert dat de cryptomunt momenteel op 76.300 euro staat. Dus als de verkoper woord bij zijn daad voegt, kan je kijken of je één Bitcoin kan kopen en daarmee de M5 mag aftikken. Belofte maakt schuld…

En anders zal je toch ietsje meer biljetten uit je oude sok moeten schudden voor de BMW M5 Touring E61. Het levert wel een briljante auto op, maar ook eentje die langzaam het gat met de G99 qua geld aan het dichten is. Welke zou jij kiezen? Als het de E61 is, dan mag je terecht op Marktplaats.