Mercedes, Alpine en McLaren willen Haas F1 keihard aanpakken

Verschillende F1 teams willen Haas F1 keihard aanpakken.

Het F1 team van Haas heeft een tumultueuze start van het nieuwe F1 seizoen gehad. De perikelen rondom de Mazepins en hun sponsoring door middel van Uralkali houden de gemoederen nog steeds bezig. Een nieuwe grote sponsor is nog altijd niet gevonden. Maar gek genoeg, presteert Haas F1 op het circuit ondertussen verbazingwekkend goed.

Zero points

Vorig jaar was de Amerikaanse equipe nog met afstand het slechtste team van het veld. Als enige van de tien teams, haalde Haas F1 zero points (spreek uit ziero pwènts). Dit jaar hebben ze al twaalf punten gescoord met Kevin Magnussen. Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook Schumacher van de hatelijke nul afkomt. In Bahrein was de VF-22 zelfs legitiem de vierde beste auto van het veld.

F1 teams willen Haas F1 aanpakken

Dit alles heeft de wenkbrauwen doen fronsen van verschillende andere F1 teams. Want zoals altijd, is de een zijn dood, de ander zijn brood. Haas F1 werkt al heel lang nauw samen met Ferrari. Toen het team stijf achteraan rondreed, boeide dat echter niemand. Nu er puntjes afgesnoept worden van teams als Alpine, McLaren en zelfs Mercedes, zijn de rapen opeens gaar.

Zowel Toto Wolff, Otmar Szafnauer en Andreas Seidl hebben inmiddels laten weten dat de FIA maar eens nauwkeurig moet gaan kijken naar de gelijkenissen tussen de VF-22 en de F1-75 van Ferrari. Haas F1 maakt niet alleen gebruik van de motor en versnellingsbak van Ferrari, maar gebruikt ook de windtunnel van de Scuderia. De technisch directeur van Haas F1 heet Simone Resta en werkte voorheen eveneens jarenlang voor team rood.

Meer dan motor en bak delen is teveel?

Mercedes’ teambaas Wolff zegt dat iedereen credits verdient voor goed werk, maar dat ‘constructies waarbij mensen op papier doorgeschoven worden van de ene naar de andere entiteit op hetzelfde complex’, de sport niet dienen in deze tijden van het budget cap. Andreas Seidl van McLaren is nog wat uitgesprokener. Hij laat The Race weten dat alles meer dan het delen van een motor en bak eigenlijk verboden zou moeten worden.

It’s clear that in Formula 1, the maximum that you should be allowed to share is the power unit and the gearbox internals. That’s it, there should be no sharing of any infrastructure and so on. As soon as you allow that, IP transfer is happening on the car side. Andreas Seidl, vindt graag zelf het wiel uit

Het mogelijke voordeel van een windtunnel delen

De angst is bijvoorbeeld bij gebruik van dezelfde windtunnel dat kennis of wellicht zelfs data uitwisselen onvermijdelijk is. Dat zou niet alleen in het voordeel zijn van de zogenaamde ‘B-teams’, maar ook van de ‘A-teams’. Tijd in de windtunnel wordt door de reglementen steeds meer beperkt, zeker voor de beste teams. Zo zou Haas F1 van onschatbare waarde kunnen zijn voor Ferrari als er stiekem wat uitwisseling plaatsvindt. Ook Alpha Tauri en Red Bull gebruiken dezelfde windtunnel. Mercedes en Aston Martin doen dat ook, hoewel het laatste team inmiddels werkt aan de bouw van een eigen windtunnel.

Een beetje krom is wel dat naast McLaren juist Mercedes en Alpine’s Otmar Szafnauer zich nu zo duidelijk uitspreken voor ‘meer controle’. Otmar was in 2020 immers nog teambaas van Racing Point. Dat jaar kwam het team aan de start met ‘de roze Mercedes’. Deze ‘kopie’ van de Mercedes W10 bezorgde Racing Point dat jaar enkele podia en zelfs een zege. Szafnauer verdedigde destijds vehement dat er niks mis was met de auto. Nu is hij samen met Seidl de sterkste voorstander van strengere regels omtrent dit issue. Het kan verkeren. Waarvan akte.