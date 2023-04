We reden een rondje Monaco F1 circuit [video]

When in Monaco, drive the F1 circuit!

Monaco is natuurlijk een bijzondere tussenstop op de Formule 1 racekalender 2023. Zoals elk jaar weer. Een klein foutje wordt er al afgestraft en wanneer je expres een foutje maakt dan komt je teamgenoot er op het meest ongelukkige moment maanden later nog op terug. Toch Sergio?

Maar terug naar het circuit. Op 28 mei wordt daar Monaco GP verreden. En wat schetst onze verbazing. In het drukke centrum van het Prinsdom wordt er rond midden april al driftig gewerkt aan de tribunes.

@wouter en @martijngizmo Waren toevallig voor een rijtest in de buurt, dus hielden ze speciaal voor jullie een paar minuten hun mond om deze video te maken.

Het stratencircuit Monaco.

78 Ronden worden er gereden wanneer er over ruim een maand wordt gestart. Met een circuitlengte van 3.337 meter komt dit op een raceafstand van 260 km en 286 meter. Als we natuurlijk zo ver komen, want in Monaco kan alles gebeuren. Een paar herstarts, een regenbui en nog een extra rode vlag later zou zomaar de racetijd voorbij kunnen zijn. Maar laten we er van uit gaan dat we regulier het zwart-wit geblokt gaan zien na 78 rondes.

Daarvoor moet 78 maal een ronde voltooid worden. Elk bestaande uit 3 sectoren die uit totaal 19 bochten bestaan, die de korte ‘rechte’ stukken met elkaar verbinden.

Start op Boulevard Albert I

Normaal een niet heel brede weg vanwaar je zicht hebt op de haven, maar tijdens de GP de plek waar de grid zich opstelt. Aan het einde van de boulevard bevindt zich Saint Devote, bocht 1. Niet zelden wordt hier al direct na de start beslist wie deze Grand Prix gaat winnen. Want zoals we weten, inhalen op Monaco is verdraaide lastig.

Omhoog na Beau Rivage

Kort na Saint Devote volgt al Beau Rivage (bocht 2), een flauwe knik, maar vanaf dat punt stijgt de route naar boven, naar het Casino.

Massenet (bocht 3) is een 90 graden bocht naar links om uit te komen bij het Casino (bocht 4) daarvoor wordt eerst nog het Casino Plein overgestoken. Wouter en Martijn reden hier niet over het heilige asfalt maar werden over het geplaveide plein geleid.

Weer naar beneden naar Sector 2

Na bij Massenet scherp naar links te gaan en bij Casino rechts is het na een kort recht stuk tijd om bij Mirabeau Haute (bocht 5), van het hoge gedeelte weer scherp naar rechts en naar beneden te gaan.

Hier begint ook de 2e sector van het circuit. We komen daar bij Citroen Ami corner, levensgevaarlijk voor elektrische 45km/u auto’s. Dit terwijl het toch gewoon leidt tot de langzaamste bocht van het circuit Hairpin Grand Hotel (bocht 6). De bocht waar iedereen altijd probeert te kijken of ze er voorbij kunnen, maar het nog bijna niemand ooit gelukt is…

Na de hairpin zijn we zover gedaald dat we weer in het lage gedeelte van Monaco zijn beland. Met achtereenvolgens Mirabeau Bas (bocht 7) en Portier (bocht 8), keren we weer terug naar de zee. Maar voordat we die goed kunnen zien gaan we eerst door de tunnel (bocht 9)

Waar de foutjes gemaakt worden

Tunnel uit ligt daar de chicane. Nouvelle Chicane (bocht 10 en 11) om precies te zijn. Hier komen de coureurs ineens weer in het volle licht (wanneer het niet regent) en remmen ze af van tegen de 300 km/u tot onder de 100 km/u. Verremmen en onvergeeflijke kerbstones willen hier nog wel eens voor spektakel zorgen.

Na de chicane is het kort versnellen om vervolgens bij Tabac (bocht 12) hard linksaf te gaan, richting zwembad. Louis Chiron (bocht 13,14) is een venijnige bochtencombinatie.

Laatste Sector (3)

Piscine (bocht 15,16) is een S bocht na het zwembad. Charles Leclerc weet er alles van. Hij veroorzaakte er in de afgelopen jaren ‘wat’ schade met een historische Ferrari F1 auto.. Enige meters verder komen we al weer bij Rascasse (bocht 17), de bocht om het gelijknamige restaurant heen. Plus dit is het DRS detectiepunt van zone 1. Dus hier moet je kort zitten op je voorganger.

Het rondje wordt vervolmaakt na Anthony Noghes (bocht 18,19) te hebben gerond. De bocht die vernoemd is naar de grondlegger van deze GP.