Doe een bod op deze heerlijke retroroadster

Het is lekker weer om een mooie roadster te kopen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Z8?

In deze tijd van drukke en schreeuwerige BMW-designs is het een verademing om weer eens een Z8 te zien. Op deze auto zit geen lijn teveel en de proporties zijn prachtig klassiek. Daarbij is het een mooie hoedtik richting de iconische 507. Kortom: een erg knap staaltje design van Henrik Fisker.

De Z8 was een hommage aan een iconische auto, maar de Z8 heeft alles in zich om zelf ook een icoon te worden. We noemden al het tijdloze design. Tel daar de beperkte productieaantallen en een rol als James Bond-auto bij op en je hebt alle ingrediënten voor een toekomstige klassieker.

De motor is wat minder exotisch dan het uiterlijk, maar dat is helemaal geen nadeel. De Z8 wordt aangedreven door de S62 V8, die we kennen uit de E39 M5. Ook in de Z8 produceert deze 400 pk en 500 Nm koppel en is deze altijd gekoppeld aan een handbak.

Henrik Fisker is alom geprezen voor het exterieurdesign, maar de Scott Lempert heeft zijn taak ook met verve vervult. Hij was verantwoordelijk voor het interieur, wat ook heel bijzonder is. Dit zit vol met bijzondere details, zoals de retrospaken van het stuur en het logo tussen de stoelen. Dat het instrumentarium midden op het dashboard zit is misschien niet zo praktisch, maar uniek is het wel.

Uitgevoerd in Sport Red is het interieur helemaal bijzonder. Dit is ook een uitstekende combinatie met Titanium Silver. Dat zien we bij dit Nederlandse exemplaar, wat momenteel geveild wordt bij Collecting Cars.

Deze Z8 is niet alleen mooi uitgevoerd, maar ook voorzien van het zogenaamde Performance Package, bestaande uit een veerpootbrug en steunlagers. Dit bevordert de stijfheid en voorkomt problemen met de schokdemperophanging, die anders op de loer liggen.

De auto heeft nog een bescheiden kilometerstand, met een kleine 50.000 km op de teller. Deze Z8 is in handen van de derde eigenaar, die de auto alweer 16 jaar in zijn bezit heeft. Maar nu is het dus tijd voor een nieuwe eigenaar. Misschien ben jij dat wel. Meebieden op deze smetteloze BMW Z8 kan tot en met 19.35 dinsdag op Collecting Cars.

