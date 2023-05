Stop eens met die herrie in het verkeer!

Hard optrekkende motoren en auto’s met knallende uitlaatpijpen, de politie heeft een dagtaak aan de toenemende herrie in het verkeer.

Je kent dat wel, je rijdt of wandelt rustig over de Lekdijk en dan komt de Harley Davidson club voorbij… Een stuk of 40 van die knetterende motoren die voorbij komen scheuren. Heerlijk. Oh nee, niet. Geluidsoverlast!

Gierende banden van alle GTi’s van deze wereld en illegale knalpotten op motoren en auto’s, de decibellen vliegen je om de oren. In 2022 moest de politie maar liefst 3.805 bekeuringen uitschrijven voor geluidsoverlast in het verkeer. Een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden, zo lezen we in de krant van wakker Nederland.

Ongewenste trend

Wat de nationale politie betreft een absolute ongewenste ontwikkeling. Het lijkt een trend om steeds meer herrie te maken. Het aantal klachten uit de samenleving neemt dan ook flink toe.

Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie mag van de Telegraaf er even op los filosoferen hoe dat komt. Volgens hem zou het zo maar kunnen dat we in coronatijd in relatieve rust leefden en dat we nu snel overprikkeld zijn. Dus we ervaren het geluid van het verkeer meer als overlast.

Dubbele ellende

Met alle meldingen van de sneeuwvlokjes onder ons die meteen de popo bellen bij lawaai heeft de politie goed geld op gehaald. Op onnodig geluid maken met je motor of auto staat een boete van 280 euro, onnodig toeteren kost 160 euro en voor dezelfde vergrijpen op je brommer betaal je 110 euro.

Addertje onder het gras is dat je naast een bon van 280 euro voor je misdragingen ook een aantekening op je kenteken krijgt. Je mag dan pas weer de weg op als je het lawaaiapparaat hebt laten herkeuren door de RDW.

Hotspots

We noemden net de Lekdijk al even, maar ook de boulevard van Scheveningen en de Witte de Withstraat in Rotterdam staan bekend als plekken waar iedereen eens even zijn waggie komt showen en laten horen. Daar controleert oom agent dus graag om overlast te voorkomen en centjes binnen te harken.

Veel werk dus voor de politie in 2022. Zelf vinden ze dat eigenlijk ook. Wat Paul Broer betreft kunnen boa’s dat ook prima van hen overnemen. Die groep bijzonder opsporingsambtenaren hebben toch al een fijn imago, dus die kunnen dat er prima bij hebben!