We weten eindelijk hoe het met Lewis Hamilton gaat!

Het was voor velen dé vraag van de afgelopen weken; hoe gaat het met Lewis Hamilton? Nou, wij weten het hoor…

Lewis Hamilton is van de aardbodem verdwenen, zo lijkt het. Na zijn schitterende tweede plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi is er weinig van hem gehoord. Ja, we zagen Lewis Hamilton nog even toen hij als kersverse nummer 2 van het WK door die ándere nummer 2 uit Engeland tot ridder werd geslagen. Prins Charles ja.

Maar verder bleef het oorverdovend stil rond Lewis Hamilton. Hij poste niets meer op social media, terwijl hij normaal niet te beroerd was om dagelijks een nieuw outfit, zijn hond of een ‘diepzinnige’ tekst over het klimaat te posten.

Zou het wel goed met hem gaan? Ondanks berichten dat hij de klap van 12 december nog steeds niet te boven is, weten wij hoe het met Lewis Hamilton gaat.

Zijn broer Nicolas Hamilton heeft het antwoord

Wij weten inderdaad hoe het met Lewis gaat, dat hebben we namelijk van zijn broertje Nicolas Hamilton. Die heeft op het online streamingplatform Twitch laten weten dat Lewis waarschijnlijk ‘gewoon een social media pauze heeft ingelast’.

Vrij vertaald zegt hij verder “Dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Het kan een een erg giftige omgeving zijn, die social media, maar het gaat goed met Lewis. Hij is in orde.”

Hij is dus in orde! En het komt van een bron heel dichtbij en die zou het moeten kunnen weten. Toch wel een pak van ons hart, want al is Lewis een slecht verliezer gebleken in 2021, we gunnen hem oprecht het allerbeste. Qua gezondheid, geluk en geestelijk welzijn dan hè, op de baan gunnen we hem maximaal een tweede plaats.

De toekomst van Lewis Hamilton is nog onzeker

Nu we weten dat het goed met Lewis gaat, hopen we ook dat hij er volgend jaar gewoon weer bij is. Dat zou toch wel mooi zijn, hij heeft het afgelopen seizoen toch voor 50% gemaakt. Hamilton heeft bovendien nog een contract voor twee jaar, dus de kans is levensgroot dat hij volgend jaar gewoon weer in zijn Mercedes stapt.

En laten we dan hopen op een seizoen dat minstens net zo spannend is als het afgelopen seizoen. En heel eerlijk, als dat het geval is, maakt het ons hier niet eens uit wie de eindoverwinning pakt.

Zolang het Max maar is…