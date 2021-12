Dit is de allerfoutste Maserati van Marktplaats

Een Maserati fout? Dat kan toch niet? Jazeker wel en wij hebben de allerfoutste Maserati voor je gevonden. Gewoon op Marktplaats.

Sommige automerken hebben iets magisch. Aston Martin is bijvoorbeeld zo’n merk. Hun producten spreken altijd tot de verbeelding, de auto’s zijn duur en mooi en zelden worden ze omgetoverd tot voetballersauto met dikke bodykits erop. Rols Royce was vroeger ook zo’n merk, alleen is dat imago nu wel wat veranderd.

Met Maserati kon je eigenlijk ook nooit echt fout zitten. Qua uitstraling dan, want motorisch en elektronisch waren ze -zeker vroeger- bijna nog slechter dan de producten van British Leyland uit de jaren ’70. Gelukkig werd dat later beter en kon je ook daadwerkelijk rijden met je fraaie Italiaanse auto.

Foute Maserati’s bestonden niet. Tot nu. Want wij hebben oprecht de allerfoutste voor je gevonden. En jij kunt hem kopen, gewoon op ons eigen Nederlandse handelsplatform Marktplaats. Maar of je dat wil is een tweede…

Mansory heeft deze Maserati flink aangepakt

De allerfoutste Maserati van Marktplaats is een Levante. In de ogen van ondergetekende in onverprutste staat een schoonheid, ik durf zelfs te zeggen dat het voor mij de mooiste SUV is die er nieuw te koop is. Maar als Mansory zich er dan tegenaan gaat bemoeien, is het gauw over met de pret.

En dat is precies wat er met deze Maserati is gebeurd. Er is een pakketje van Mansory overheen gebouwd. En je weet, tenzij je goed tegen een bal kan trappen vind je het resultaat om te janken. En dat geldt dus ook voor deze Maserati. Want mijn lieve hemel, wat is dit ding fout geworden.

Laten we met het goede nieuws beginnen

Jazeker, er is ook goed nieuws. Mansory heeft zich namelijk niet alleen met het uiterlijk van de Maserati bezig gehouden, ook onder de motorkap is er aan gesleuteld. Met 730 pk als resultaat. Daarmee zit hij in 3,3 seconden op de 100 en kun je doorstampen tot 300. Kijk, dat is dan wel weer lekker.

Maar dan het uiterlijk… Kom op zeg. Een carbon motorkap met luchthapper, een widebody-kit, een carbon achterspoiler, andere bumpers… Dat heeft die auto niet nodig. Sterker nog, hij heeft het helemaal niet nodig. Ook de oranje kleur past niet bij zo’n sjieke SUV, net als de grote zwarte velgen.

Datzelfde geldt voor de kleuren in het interieur van de Maserati. Oranje is daar ook niet sjiek. Verre van zelfs. Maar goed, het is niet anders op deze allerfoutste Maserati van Marktplaats.

Nog meer goed nieuws voor deze Maserati

Mocht je na deze wervende tekst tóch enthousiast geraakt zijn, dan kun je je wenden tot Kahn Exclusive. Dat bedrijf biedt deze Maserati Levante aan. En wil je weten wat hij kost ben je bij hen ook aan het juiste adres, aangezien de prijs op aanvraag is, kunnen alleen zij daar mededelingen over doen.

En het allerlaatste goede nieuws, mocht je toch liever niet in de allerfoutste Maserati van Marktplaats willen rijden, dan kun je er bij Kahn Exclusive ook eentje zelf samenstellen. En daar hebben wij een (bindende) tip voor; voer die motor lekker op, maar blijf met je fikken van die lelijke bodykit af.

Onze netvliezen zijn je dan eeuwig dankbaar!