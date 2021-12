Wolff weet waarom Hamilton totaal afwezig is

Wolff weet. En nu weten jullie het dus ook.

Ondanks dat het dit seizoen ongekend spannend was tussen Hamilton en Verstappen, was dat niet het hoogtepunt van de jaar. Dat waren de escapades van Toto Wolff. Zelfs mensen in onze omgeving die niets met Formule 1 hebben, roepen ineens ‘No no, Michael, that was sooo not right!’

Wat ook opvalt, is dat Lewis Hamilton van de aardbodem verdwenen lijkt te zijn. Na de race was hij alleen bij de podiumceremonie aanwezig. Alle (verplichte) persconferenties en fotomomenten sloeg hij over direct na de GP. Ook de verplichte moment erna die week sloeg hij over, evenals het gala bezoeken.

Hij werd wel gezien toen hij geridderd werd (dat kon ‘ie niet echt afzeggen natuurlijk). Maar verder helemaal niets. Ook niet op social media. Met name dat laatste is raar, want Lewis Hamilton kon een beetje online aandacht wel waarderen.

Toto Wolff weet

Op de Instagram-, Twitter en Facebook-accounts is er nul teken van leven bij Lewis Hamilton. Althans, hij deelt geen foto’s of berichten. Wel lijkt hij passief aggressief bezig te zijn met het opschonen van zijn accounts. In beide gevallen deed dat @jaapiyo’s hart breken. Teambaas Toto Wolff vind het wel begrijpelijk:

We zijn er allemaal heel erg emotioneel onder en Lewis verreweg het meest. Lewis heeft een bijzondere prestatie geleverd en tot de laatste ronde van het seizoen het wereldkampioenschap won. En dan wordt alles van de ene op de andere seconde van je afgenomen. Natuurlijk val je van je geloof af. Omdat het onmogelijk is om te begrijpen wat er toen gebeurd is. Toto Wolff, zeker niet zoutig.

Erkenning

Wolff bevestigt wel dat Hamilton en hij gewoon contact hebben met elkaar. Ook heeft Wolff erop aangedrongen dat Hamilton zich moest laten ridderen. Volgens Wolff is dat “een ongelooflijke erkenning van zijn levenswerk”.

Wanneer Hamilton weer van zich laat horen, is niet bekend. De eerstvolgende race is 22 maart. Daarvoor wordt er nog drie dagen getest in Barcelona (vanaf 23 februari) en daarna drie dagen in Bahrein (vanaf 11 maart). Ook zal er nog een presentatie zijn van de nieuwe auto (de Mercedes W13?).

