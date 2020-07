Wegslepen na een crash? Nee, dit is de crash..

Ja, je verzint het echt niet…

We zeggen het wel vaker, slimme ongelukken bestaan niet. Maar de Politie Drachten werd gisteren wel bij een heel bijzondere crash met een oprijwagen opgetrommeld. Misschien kunnen we het zelfs wel knap noemen.

Wat er nu precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. Waar je echter naar kijkt is een geval van ‘per ongeluk oprijden’. Niet mee bekend? Dat gebeurt wanneer je niet door hebt dat er op jouw rijbaan een lege oprijwagen geparkeerd staat. Als er in de krant een bericht staat met de titel ‘crash oprijwagen’ dan verwacht je toch dat de combinatie op zijn kant ligt of dat er een kruising verkeerd is genomen. Maar nee.

Als je er een categorie van zou maken bij te land ter zee en in de lucht dan weet je zeker dat sommige kandidaten de cabine niet halen. Dus wat dat betreft is dit een aardige poging.

Maar het belangrijkste is dat de bestuurder van de oprijwagen niet in de cabine zat en dat de bestuurder van het rode gevaar met de schrik vrij kwam.

foto’s: Politie Drachten