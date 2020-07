F1 GP Engeland 2020: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP van Engeland 2020 van dit weekend! En ja: MET het nieuws dat Perez niet mee mag doen vanwege Covid

We hebben de afgelopen maand maar liefst drie GP’s gehad, en toch staat er al weer een back-to-back GP aan te komen. Dit weekend zal de GP van Groot-Brittannië verreden worden op Silverstone. Voor de betere ‘aha-erlebnis’ racen we een week later wéér op Silverstone, maar dan tijdens de GP 70th Anniversary. Net als bij de GP van Stiermarken, is alleen de naam anders.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Engeland 2020?

Vrijdag 31 juli 2020

11:00 – 12:30 | eerste vrije training

15:00 – 16:30 | tweede vrije training

Zaterdag 1 augustus 2020

12:00 – 13:00 | derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 2 augustus 2020

15:10 – 17:10 | Race

Waar kan ik de GP van Engeland 2020 online volgen?

Mocht je op vakantie zijn en mochten daar je gebruikelijke F1 streams niet werken, kijk op VPNgids.nl voor tips om toegang te krijgen tot formule 1 streams van over de hele wereld.

Wat is er zo bijzonder aan Silverstone?

Silverstone is ongeveer de bakermat van de Formule 1. Samen met Spa en Monza is Silverstone een circuit dat is doordrenkt van Formule 1 historie. De GP van Engeland is overigens niet altijd op Silverstone geweest, ook op Brands Hatch en Aintree is de prestigieuze GP verreden. Sinds 1986 is het gelukkig altijd op Silverstone geweest. Het is echter niet alleen de locatie, maar ook de baan zelf die meer dan de moeite waard is. De baan kent een paar zeer snelle en gave bochten als Maggots en Becketts.

Er zijn diverse punten waar inhalen goed mogelijk is. Ook kun je er diverse racelijnen rijden, waardoor je eventueel een verloren positie weer kent heroveren. Ook bijzonder aan Silverstone is dat het een thuiscircuit is voor veel teams. Alleen Ferrari (Maranello), Toro Rosso (Faenza) en Alfa Romeo (Hinwill) zijn niet gevestigd in Engeland. Omdat Silverstone in Groot-Brittannië ligt, is regen vaak ook een mogelijkheid. Ook is het een baan waar Lewis Hamilton enorm goed weet te presteren: in 2008 won de Brit de race, en tussen 2014 en 2019 won hij ‘m alleen in 2018 niet. Slik. De enige coureurs die de GP van Engeland wisten te winnen (en nu nog meedoen) zijn Sebastian Vettel (2009 en 2018) en Kimi Räikkönen.

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP van Groot-Britannië 2019?

Vorig jaar was de race zeer spannend, op de winnaar na. Verstappen werd door Vettel bijna uit de race gekegeld, waardoor Leclerc naar het podium kon cruisen. Bottas (toen nog geen 2.0) werd tweede.

Hamilton Bottas Leclerc

Wie reed er in 2019 de snelste ronde tijdens de GP van Engeland?

Lewis Hamtilon. Hij reed een snelste tijd van 1:27.369. Dat deed hij in de allerlaatste ronde, bijzonder indrukwekkend.

Wie pakte in 2019 pole position bij de GP van Engeland?

Nee, niet Lewis Hamilton, maar zijn teamgenoot Valtteri Bottas pakte pole door een tijd neer te zetten van 1:25.093.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Engeland 2020?

Het ziet ernaar uit dat het een enorm eenzaam seizoen gaat worden voor Verstappen. Puur op snelheid zijn de Mercedessen onverslaanbaar voor de Red Bulls. Pas als de wereldtitel echt in zicht is, zullen ze het iets rustiger aan doen zodat ze kunnen zeggen ‘hoe zwaar het wel niet was dit seizoen’. Verstappen reed een snaarstrakke race op Hongarije met een tweede plaats, voor de GP van Engeland lijkt de derde plaats het hoogst haalbare.

Als er niets raars gebeurt, zullen de Mercedessen ook hier zegevieren. Dat de P3 van Verstappen een topprestatie is, bewijst Albon die met dezelfde auto nauwelijks de middenmoot weet te ontstijgen. Ook is het uitkijken voor de zeer snelle Racing Points op Silverstone, dus P3 zou geweldig zijn.

Wat voor kansen heeft Perez tijdens de GP van Engeland 2020

Vreemde vraag? helaas niet echt, Perez is out for the race vanwege een positieve Covid-19 test. Hij heeft zichzelf logischerwijze in self-quarantaine geplaatst en zal niet deelnemen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wie zijn plek gaat innemen. Zodra dat wel het geval is zullen we dat hier melden.

Waar kan ik de GP van Engeland volgen?

Zoals vaker zijn er vier manieren om de race te kijken en drie als je niet verleid wil worden tot het drinken van Duits kwaliteitspils. We nemen ze met je door:

RTL Deutschland

We beginnen met het bier. Bier is namelijk erg smakelijk tijdens het kijken van sportwedstrijden. Gezien het middaguur raden we wel aan om een Engels ontbijt op de bodem te leggen. Via RTL Duitsland is de race namelijk gratis en voor niets te volgen. Op de genoemde reclames na krijg je een goed beeld. Het commentaar is stiekem best goed: kennelijk ontkennen ze het bestaan van Vettel en heb je niet typische chauvinistische uitlatingen. De voorbeschouwingen zijn zeer de moeite waard. Je moet overigens wel RTL in je pakket hebben, wat tegenwoordig niet altijd het geval meer is.

Ziggo

De tweede optie is Ziggo. Als je een abonnement hebt bij Ziggo, kun je daar de race uitstekend volgen. De race kun je volgen op het open kanaal (nummer 14). Geen Ziggo? Je kunt voor 3,99 euro een race kopen en deze streamen via Apple TV of Google Chromecast. Het hangt een beetje af wie de gasten zijn of de voorbeschouwing de moeite waard is. Olav Mol verzorgt met aanstekelijk enthousiasme de races. Tip: de vrije trainingen met commentaar van de uitstekend geïnformeerde Rick Winkelman. Ook is er een verwarde pitreporter geluid aan het maken, waar Ziggo hoogstwaarschijnlijk subsidie voor krijgt.

F1TV

De F1TV app is een beetje een vallen en opstaan applicatie. In principe is het verreweg de beste manier om Formule 1 races te volgen. De prijs van 60 euro valt eigenlijk heel erg mee als je kijkt waartoe je toegang krijgt: alle races van de afgelopen 28 jaar plus verslag van alle trainingen, kwalificaties en voorprogramma-races. Je kunt kiezen uit diverse talen, dus ook Nederlands. Ook kun je tijdens de race je camera positie kiezen. Nadelen: dit seizoen is de applicatie zo stabiel als een Sloveens minderheidskabinet. Inloggen is soms erg lastig en af en toe ligt de app eruit. Daarnaast is het nog steeds niet mogelijk om te streamen naar je smart TV, Apple TV of Chromecast, wat anno 2020 echt niet meer kan.

Streams

De laatste manier is om op het internet te gaan zoeken naar een deugdelijke streamingsdienst. Dat is nog best lastig. We hebben een lijstje met potentiële sites die de races streamen. De kwaliteit is absoluut niet gegarandeerd. Ook kun je te maken krijgen met een hoop spam en een taal die je niet wenst, alhoewel het Finse commentaar hilarisch is. In de meeste gevallen betreft het Sky: uitstekend commentaar, maar net als bij Ziggo hebben ze overduidelijk een enorme favoriet. We zeggen niet wie, maar hij heeft wel de beste fans ter wereld en hij noemt zingen ‘rappen’.

Autoblog voorspelling voor de GP van Engeland 2020

Elke race zullen de honcho’s van Autoblog hun wijsheid delen met de lieve lezers. Deze heren ademen, eten en drinken formule 1 en weten van de hoed en de rand. Of niet. Dat kan natuurlijk ook.

Wouter

Bottas Hamilton Verstappen

Kijk, ik sta natuurlijk niet voor niets bovenaan in dit klassement dus ik begrijp dat mijn voorspelling belangrijk is. Wacht ik schenk nog even een prosecco in want het is op dit moment dik borreltijd in Italië, waar ik nu zit. Zoals altijd wacht ik tot het laatste moment zodat ik al het nieuws tot mij heb kunnen nemen van deze week in aanloop naar de GP. Waar is hij dit weekend ook al weer? Nee geintje, het is natuurlijk ergens op een eiland. Ok, hier komt ie: Bottas op 1, Hamilton op 2 en Verstappen op 3. Wouter, verwart brunch met borreltijd.

Michael

Hamilton Verstappen Bottas

Ga ik op safe of nemen we de gok? Als we gaan gokken dan is het risico groot dat ik net mis gok. Dus laten we zeggen dat er in ieder geval 2 Mercedessen in de top3 staan, wat ik natuurlijk prima vind als tijdelijke Mercedes rijder (ja, ik heb de EQC van Wouter gepikt tijdens zijn vakantie).

Dus gewoon Lewis op plek 1 hoe zeer ik ook hoop dat het seizoen niet ZO saai wordt. Ik gooi het er maar gewoon in, de verrassing wordt dat Max tweede wordt en Bottas derde. Spannender wordt het niet denk ik. Zeker niet als de weersverwachtingen gewoon een zonnetje aangeven voor dit weekend. Michael, heeft nog altijd hoop

Jaap

Hamilton Bottas Perez Verstappen dan maar