Welke auto zou jij leasen voor €10.000,- netto per maand?

De keuze is immers reuze.

Met een (extra) inkomen van €10.000,- netto per maand worden deuren aan mogelijkheden geopend. Een Bugatti Chiron/Veyron op de oprit gaat niet lukken, maar een luxe GT of een instap supercar leasen behoort met dit bedrag zeker tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de leaseconstructie, kun je met een budget van €10.000,- bijvoorbeeld een McLaren 540C, Jaguar F-Type of een Porsche 911 rijden.

Haal je de 10k per maand niet, met je salaris/stufi/krantenwijk? Dan hebben we een goede tip, met de Droomsalaristrekking van de Staatsloterij maak je namelijk kans op een netto maandelijks inkomen van €10.000,-. En dat voor wel 30 jaar lang! Dat is lekker meegenomen. Tenzij je een wel hele gulle baas hebt, is het vooral dromen dat een dergelijk bedrag aan (extra) inkomen maandelijks op je bankrekening wordt gestort. Dit droomsalaris kan nu dus werkelijkheid worden.

Omdat het bedrag 360 maanden lang op je rekening wordt gestort, is een lang leasecontract van 60 maanden geen probleem. Sterker nog, je kan in 360 maanden diverse auto’s achter elkaar leasen, als je van afwisseling houdt.

Je hebt nog tot 1 oktober 18:00 uur de tijd om een 1 oktober lot te kopen, dat kan heel makkelijk via staatsloterij.nl of in 1 van de 6.000 verkooppunten. Mocht je geen heel lot willen kopen, dan koop je voor €3,- al een 1/5 lot. Met een 1/5 lot maak je toch nog kans op €2.000,- netto per maand, 30 jaar lang. Ook lekker toch? En voor €30,- koop je een straatje en heb je gegarandeerd prijs.

Welke auto zou jij leasen voor dit droomsalaris?