Man vindt envelop met 20.000 euro in auto, speelt good guy - Autoblog.nl

Wat zou jij doen als je 20.000 euro in harde flappen in je auto vindt? Een man deed dat namelijk, maar was er eerlijk over.

Als je een tweedehands auto koopt, kan het zijn dat er een opbergvakje ergens zit wat de vorige eigenaar vergeten is. Zo kan het gebeuren dat er nog een pakje kauwgum in het dashboardkastje zit, of iets dergelijks. In Duitsland vond een man iets nogal opmerkelijks in een Renault 5.

Geld

Een vijftigjarige inwoner uit het Duitse Kassel genaamd Uwe Cechowitz vond een envelop met geld in de auto, in totaal meer dan 20.000 euro! Wat het verhaal opvallend maakt: Cechowitz heeft zonder het te weten vier jaar met deze envelop rondgereden. Hij had een schep in zijn auto gelegd waarmee hij zichzelf indien nodig uit de sneeuw kon graven. Nu de sneeuw weer weg is, haalde hij de schep weer uit de auto. Deze bleef steken dus nam Cechowitz de plek waar de schep lag (achter de voorstoel) eens onder de loep. Zo ontdekte hij de envelop met meer dan 20.000 euro in zijn auto. Het ging trouwens om 5.000 euro in cash en 17.000 euro aan tegoed in een spaarbankboekje.

Eerlijk

Het is niet elke dag dat je in één klap meer dan 20.000 euro rijker bent vanwege een vondst in je auto, maar Cechowitz besloot eerlijk te zijn. Hij stapte naar de politie die vervolgens de eigenaar van het geld opspoorde. In eerste instantie gesneden koek, de naam en het adres van de eigenaar stond op de envelop. Door verhuizing werd het toch nog ietsje lastiger, maar er kwam een hit. De 69-jarige man in kwestie miste het geld inderdaad al en had de hoop opgegeven. Hij was het geld al vijf jaar kwijt.

Puzzel opgelost

Het verhaal steekt dan ook moeilijk in elkaar, maar de puzzelstukjes passen. De 69-jarige man had de Renault 5 in 2017 verkocht, samen met een hoop andere auto’s die hij wegens verhuizen uit zijn schuur moest halen. Hij heeft des tijds veel proefritten in de auto’s moeten doen en na een aantal te hebben verkocht, heeft hij de envelop met geld waarschijnlijk laten slingeren in de R5. Die is vervolgens verkocht aan een handelaar die de Renault 5 heeft verkocht aan Uwe Cechowitz. Die wist het natuurlijk ook niet, tot nu dan.

Eerlijk duurt het langst

Cechowitz had het geld legaal gezien niet mogen houden, maar niemand had hem natuurlijk tegen kunnen houden. Cechowitz komt dus zeker uit de bus als de eerlijke vinder in dit verhaal. Volgens de wet heeft de 50-jarige vinder recht op 160 euro, maar de eigenaar van het geld deed daar wat bij om een vindersloon van 2.210 euro te creëren. Het is minder dan de 20.000 euro die hij in de auto vond, maar een verhaal als dit is onbetaalbaar. (via AD)