Dit is de nieuwe auto van Donald Trump

Eindelijk heeft Trump zijn eigen bolide.

Met de installatie van Donald J. Trump als de 45de president van de Verenigde Staten in 2017 kreeg zijn chauffeur de sleutels overhandigd van The Beast. Een zwaar bepantserde Cadillac limousine die zijn voorganger, Barack Obama, gebruikte als vervoersmiddel.

De Cadillac heeft inmiddels alle uithoeken van de wereld wel gezien, want anno 2018 gaat het enorme apparaat alweer 10 jaar mee en dus is het de hoogste tijd voor vervanging. Het lijkt erop dat deze vervanging al in gebruik is genomen, want de opvolger van The Beast werd gespot in New York City. De nieuwe auto heeft voor de eerste rit Trump vervoerd naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in de Amerikaanse stad.

De wijzigingen zijn qua uiterlijk niet verbijsterend anders. Er is wederom gekozen voor een Cadillac, met het moderne snoetje zoals we de auto’s van het merk vandaag de dag kennen. Net als de oude ‘Beast’, is deze limousine gebouwd op het GM platform voor trucks. De enorme sloep weegt tussen de 6.800 en 9.000 kg. Al sinds 2013 is er gewerkt aan deze opvolger en de afgelopen jaren werden er meerdere mules gespot.

Het enorme gewicht is mede te danken aan de veiligheidsmaatregelen van de auto. De Cadillac lacht om een regen aan kogels en zelfs een raketwerper zou de inzittenden niet kunnen verwonden. Daarnaast is het interieur ook bestand tegen chemische aanvallen. Je zou kunnen stellen dat je in deze limousine veiliger zit dan in je eigen huis. Het prijskaartje voor deze presidentiële limo ligt naar verluidt op 2 miljoen dollar per stuk.

Fotocredit: Toluse Olorunnipa via Twitter