Welke ontwerper zit er achter deze Silk-FAW Hongqi S9? - Autoblog.nl

Wij konden de stijl van de bekende ontwerper er niet perse in herkennen, misschien dat jij snel ontcijfert wie zijn signatuur onder de Silk-FAW Hongqi S9 heeft gezet.

De Chinese auto-industrie probeert langzaam maar zeker deze kant op te komen. Een manier om de auto’s wat meer ‘voor ons’ te laten voelen, worden bekende namen gebruikt. Niet alleen qua merken, ook (eigenlijk vooral) qua design.

Bekende designer

Zo wil het merk Silk-FAW de Hongqi S9 gaan verkopen. Dit wordt een bloedsnelle hybride hypercar. De auto werd al voorgesteld in 2020, maar toen ging het om een concept. Het ontwerp is nu toch weer nogal aangepast. De Chinezen hebben daarvoor een vrij bekende designer ingeschakeld: Walter de’Silva.

Druk

De’Silva heeft een gave designtaal, voor zover mijn mening daarin meegenomen mag worden. Bekende ontwerpen van de Italiaan zijn onder meer een groot deel van de Audi’s van 2005 tot 2009. Onder meer de tweede generatie TT en Audi A5 zijn mooie, cleane ontwerpen van de’Silva. Ook was hij verantwoordelijk voor de designtaal van SEAT in die tijd, die van ietwat saaie auto’s naar bijzonder ontworpen machines gingen. De Silk-FAW Hongqi S9 is… anders. Oké, je wil van een hypercar dat hij iets radicaler is dan een strakke middenklasser, maar hij lijkt her en der wat overmatig druk te zijn. Vooral de velgen zijn bijzonder. Toch is hij iets meer ingetogen dan het concept van vorig jaar en ziet hij er een stuk meer productieklaar uit. Dat heeft Walter de’Silva dan weer goed gedaan.

Specs

Mocht het design het niet voor je doen, dan zijn de specs van de Silk-FAW Hongqi S9 misschien meer je ding. Het gaat om een V8 Plug-in Hybride met 1.400 pk. De auto sprint naar 100 km/u in 1,9 seconden en kan door tot 402 km/u. Dat maakt de Hongqi S9 samen met de Koenigsegg Gemera de snelst sprintende auto met een verbrandingsmotor.

De Silk-FAW Hongqi S9 gaat naar verluidt zo’n 1,4 miljoen dollar kosten. Er komen 99 exemplaren, bestellen kan vanaf nu.