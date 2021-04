Vernieuwde MINI JCW Convertible zoekt zon en leuke wegen - Autoblog.nl

Ook de MINI JCW Convertible krijgt een nieuw leven met deze update. Klaar voor een mooie zomer.

Na de 3 deurs MINI, de JCW is het nu de beurt aan de JCW Convertible om zijn facelift aan je voor te stellen. Natuurlijk had MINI dit nieuws allemaal in één keer kunnen presenteren, maar dit is marketing technisch veel slimmer. Nu hebben we het een derde keer in korte tijd over een MINI. Strategie geslaagd.

Net als met de vorige artikelen, kan ik ook bij deze MINI JCW Convertible zeggen dat er niet verschrikkelijk veel anders is als je ‘m vergelijkt met zijn voorganger. Je haren (als je die nog hebt) wapperen nog altijd vrolijk in de wind, met de 2.0-liter turbo viercilinder. Goed voor 231 pk en 320 Nm koppel. De cabrio sprint in 6,3 tel naar de honderd. Met de optionele Steptronic Sport automaat doe je het kunstje zelfs in 6,1 seconden.

De vernieuwde MINI JCW Convertible heeft andere LED koplampen, een ietwat andere grille, Verder is de bumper strip mee gespoten in de carrosseriekleur. Ook nieuw is de introductie van de kleur Zesty Yellow. Het doet een beetje denken aan de introductiekleur van de nieuwe BMW M4 Coupé. Bestellen maar, want het staat de cabrio erg lekker. Standaard in het interieur van elke vernieuwde JCW Convertible is een 8.8-inch groot touchscreen. De rest van het interieur is nog steeds kenmerkend MINI.

Op het moment van schrijven is een prijs van de vernieuwde MINI JCW Convertible nog niet bekend. Daar komen we dus nog op terug.