Deze Hongqi S9 is de duurste Chinese auto ooit

Dit Chinese product moet je niet nemen vanwege de schappelijke prijs.

‘Made in China’ vind je meestal niet terug op producten met een hoog prijskaartje. Dit vind je vooral terug op goedkope producten die lijken op een product met een hoog prijskaartje. Dat gold in het verleden ook vaak voor Chinese auto’s. Deze Hongqi S9 is echter een ander verhaal.

Nu denk je wellicht dat dit weer een elektrische hypercar van een start-up is, maar beide aannames zijn onjuist. Hongqi bestaat namelijk al sinds 1958 en is het luxemerk van FAW, een van de grootste autofabrikanten van China. Geen nieuwkomer dus. Elektrisch is deze hypercar evenmin. Althans, niet volledig.

De Hongqi S9 beschikt namelijk nog gewoon over een 4,0 liter V8. Het is wel een hybride. De V8 en de elektromotor produceren samen maar liefst 1.400 pk. Daarmee zou een acceleratie van 0-100 in 1,9 seconden en een topsnelheid van 400 km/u mogelijk moeten zijn. Aan de cijfers zal het dus niet liggen.

Qua design zijn de Chinezen redelijk origineel geweest. Als je gaat zoeken vind je altijd wel wat Koenigsegg-, Porsche- en McLaren-invloeden, maar dat is haast onvermijdelijk. Het resultaat is in ieder geval uniek en oogt eigenlijk niet verkeerd. Even afgezien van de velgen dan.

De S9 was vorig jaar al te bewonderen als concept op de IAA van Frankfurt. Nu is bekend gemaakt dat de auto ook in productie gaat. De oplage is beperkt tot 70 stuks en hypercar zal volgend jaar op de markt komen.

Bij een hypercar hoort uiteraard een prijskaartje met zes nullen. In China zijn het zelfs zeven nullen. Daar kost hij namelijk 10.000.000 yuan. Omgerekend naar euro’s is dat zo’n €1,2 miljoen. Een stevige prijs dus voor een Chinese auto. Het is de vraag of Europese en Amerikaanse miljonairs dat er voor over hebben. Dat hoeft echter geen probleem te zijn: in China zelf wonen namelijk ruim 1,5 miljoen miljonairs.

