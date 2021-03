Wereldkampioen F1: "Verstappen rijdt Hamilton zoek" - Autoblog.nl

Kijk, dat zijn de betere uitspraken die we niet zoveel meer horen. Volgens een drievoudig wereldkampioen F1 rijdt Verstappen Hamilton zoek.

De eerste race van dit seizoen zit er alweer op. Op zich is het fijn voor de F1-liefhebber dat men weer van start zijn gegaan, maar nu moeten we wéér wachten. De eerstvolgende race is namelijk pas over tweeënhalve week.

Gelukkig zijn er nog voldoende interessante mensen met nog interessantere uitspraken. De meeste Nederlandse kenners zijn vrij duidelijk qua voorkeur. Daarom zijn juist de uitspraken van buitenlandse F1-helden des te interessanter. Want ondanks dat Hamilton voorlopig zijn zegetocht voortzet, denkt Nelson Piquet dat Verstappen veel beter is op het moment. Dat laat de drievoudig wereldkampioen weten aan het Britse Autosport, maar niet voordat hij Bottas een verbale klap na geeft.

Het is niet dat dat Hamilton niet goed is, zijn teammaat is inferieur. Die gene daarvoor (Nico Rosberg) was nog veel slechter. Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen

“Max rijdt Hamilton zoek”

Hoppatee! Dat zijn de leukere uitspraken die we niet veel meer horen in het politiek correcte F1-wereldje. Gelukkig kan de inmiddels 68-jarige Braziliaan het ook toelichten.

Ten eerste, we moeten in het achterhoofd houden dat F1 een sport is waarbij de deelnemers verschillende auto’s hebben. Daarom is het zeer lastig om een vergelijking te maken tussen coureurs van andere teams. Maar als Max voor Mercedes zou rijden, dan rijdt Verstappen Hamilton zoek. Max is veel agressiever. Hij mag dan wel wat foutjes maken daardoor, maar naar mijn mening is hij beter dan Hamilton. Voor Hamilton is het véél te makkelijk met Bottas als tweede coureur. Nelson Piquet, heeft het niet op Bottas

Zelfde situatie

Nu zijn er wel vaker F1-coureurs met een duidelijke mening. In sommige gevallen (Eddie Irvine, Jacques Villeneuve) is het zelfs hun bestaansrecht. Een groot verschil is echter dat Nelson Piquet in dezelfde situatie heeft gezeten.

Het is net als met Mansell en ik bij Williams. De andere coureurs achter ons latend. Ik won het kampioenschap in 1987, maar ik reed niet zoals ik daarvoor altijd deed vanwege mijn ongeluk. Ik had moeten winnen in 1986, maar ik werd kampioen in 1987. Het was zo makkelijk, want de auto was veel beter dan die van de anderen. Net zoals de Mercedes dat nu heeft. Rosberg won ook alleen maar doordat Lewis enkele malen pech en DNF’s had. Nelson Piquet, relativeert de titels van Hamilton

Kortom, er is nog hoop. Volgens Mercedes is de Red Bull RB16B zelfs beter dan hun eigen W12. Gezien het feit dat Lewis zelfs met het overschrijden van de tracklimits langzamer was dan Verstappen tijdens de race, biedt het hoop op de komende GP’s.