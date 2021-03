De groenste Bentley van dit moment, letterlijk en figuurlijk - Autoblog.nl

Deze bijzonder groene Bentley is echt groener dan groen.

In de jaren ’90 was Bentley een lekker hopeloos ouderwets merk. Extreem inefficiënte 6.75-achtcilinders, enorme lappen staal met interieurs vol hout, leder en lekkages. Volkswagen heeft in korte tijd het merk de 21e eeuw in geholpen.

Bentley heeft nu zelfs ‘groene’ modellen in de aanbieding, in de vorm van de Bentayga Hybrid. Dat is, relatief gezien, de groenste Bentley van ’t moment. Deze aandrijflijn combineert een 3.0 V6 turbo (van Audi) met een elektromotor, die samen goed zijn voor 449 pk en 700 Nm. Dankzij het 17,3 kWh-accupakket kun je op papier zo’n 50 kilometer afleggen. Op asfalt zal dat iets minder zijn, want het zijn NEDC-cijfers, die ook gehanteerd werden tijdens het schrijven van het Oude Testament.

Groenste Bentley

Maar het kan dus nog groener en wel met deze Bentley Bentayga Mulliner. Meestal is de basis voor Mulliners een twaalfcilinder (of op zijn minst de V8). Ditmaal is er gekozen voor de Hybrid-versie. De reden daarvoor is simpel: de auto is speciaal in opdracht gebouwd voor een Chinese klant. Mocht je denken dat hier in Nederland de belastingen hoog zijn op dit soort auto’s, in China kunnen ze er ook wat van.

Groen is de Chinese kleur van puurheid, regeneratie, hoop, harmonie en groei. Het is even dat je het weet. Alle marketing-dingetjes daargelaten, deze Bentayga by Mulliner is serieus een fraaie uitvoering. Want de exterieurkleur van deze groenste Bentley Bentayga is Viridian Green. Daarbij zijn de wielen tweekleurig. Niet zwart (zoals gewoonlijk), maar wederom Viridian Green.

Interieur

Ook het interieur is groen, Cumbrian Green om precies te zijn. Ook de panelen voor het houtinleg zijn eveneens Cumbrian Green gekleurd. Dat laatste ziet er bijzonder uit en zal ongetwijfeld bijzonder veel gekost hebben om te laten maken. Maar ja, koopjesjagers zullen niet snel de Bentayga overwegen.

De Bentley Bentayga Mulliner Hybrid zal zijn debuut maken de Shanghai Motor Show. Deze staat gepland van 21 tot 28 april.