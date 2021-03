Red Bull is veel te snel voor Mercedes - Autoblog.nl

Althans, Mercedes vindt dat Red Bull te snel is voor Mercedes. Dat uiteindelijk dus gewoon wint.

Sandbaggen, valse bescheidenheid en andere teams (en rijders) in de favorietenrol stoppen. Het is iets dat Mercedes al jaren doet. Op een gegeven moment wordt het een beetje irritant, want iedereen weet dat ze het alleen voor hunzelf doen. Op die wijze stellen de wereldtitels van de afgelopen jaren nog íets voor, want concurrentie was er nauwelijks.

Red Bull te snel

Dus kun je nagaan wat er gebeurt als de concurrentie iets heviger is, zoals afgelopen weekend. Dan is het andere team ineens heel véél beter. Dat is precies wat Mercedes zegt. Ze zijn bang dat ze de races in Italië en Portugal niet gaan winnen, want Red Bull is veel te snel. Dat zegt Mercedes ‘engineering director’ Andrew Shovlin tegen Autosport:

Ik denk niet dat we goed genoeg zijn in de snelle bochten. Daar zijn er heel veel van op Imola en Portimao. Dat is een gebied waar Red Bull een enorm voordeel heeft ten opzichte van Mercedes. Hopelijk was Bahrein niet een circuit dat onze auto ligt. We hadden namelijk een hele zware tijd. Uiteindelijk konden we wel iets met de auto, maar het was enorm hard werken. Als je naar Red Bull hebt gekeken tijdens de tests en vrije trainingen, dan zie je dat hun auto gewoon ‘werkt’. Ze hebben geen zwakke punten. Hopelijk vinden we circuits die ons meer liggen. Andrew Shovlin, engineering director Mercedes

Ook Lewis Hamilton is er als de kippen bij om Red Bull als torenhoge favoriet te bestempelen.

Ik denk dat de ‘pace’ van de Red Bull enorm sterk is, zoals je kon zien. We kunnen hen absoluut niet matchen in de kwalificatie op dit moment. Dat is een grote, grote stap terug voor ons. Gelukkig konden we in de race dichterbij komen. Maar voor mij was het iets te dichtbij. Lewis Hamilton, winnaar van de eerste GP van 2021

Minder informatie

Wel heeft Hamilton minder informatie dan zijn collega, want hij weet niet welke kant het nog op kan gaan met de auto.

Weet je wat het is, we weten niet hoeveel beter ze zullen op andere circuits. Of hoeveel slechter. Misschien is onze auto beter op andere banen. Misschien is onze auto juist slechter. We zullen het moeten afwachten. Eén ding is zeker, we zullen zo hard mogelijk werken om het verbeteren. Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen

