Wie brengt er wat kleur in deze garage?

deze donkere collectie kan wel wat kleur gebruiken

Niets mis natuurlijk met deze collectie in een Villa die te koop staat naast de Utrechtse Heuvelrug. Maar misschien kan de volgende bewoner het iets fleuriger maken in deze ondergrondse parkeerkelder.

In principe denken we dat je best vrolijk mag worden van de omgeving en het ruim 3.000 vierkante meter grote perceel waarop de rietgedekte villa van ruim 335 vierkante meter is geplaatst.

Echt introvert kan je de huidige bewoner niet noemen met natuurlijk naast ‘de Audi’ ook een Bentley Continental GT en een Porsche 911 van de G-body generatie.

Misschien gewoon precies dit wagenpark maar de Bentley dan in gedistingeerd maar toch iets opvallender donkergroen en dan de 911 in Guards red. We kunnen niet precies de uitvoering van de Audi A6 ontwaren. Maar goed, die mag dan desnoods in het wit.

Je kunt het zo opvallend maken als je wilt, want de oprijlaan met het hek ontneemt toch het zicht van de weinige voorbijgangers aan dit huis. Dus zelfs als je de auto’s een keer buiten laat staan moet het allemaal wel goed komen met veroordelende blikken.

Als je de foto van bovenaf ziet dan snap je wel weer dat je de auto’s graag binnen parkeert met al die bomen. Vuil en vogelpoep zijn de eerste dingen waar @nicolasr vast aan denkt.

Kortom, er passen dus 3 ruime auto’s in deze parkeerkelder en voor de vraagprijs van € 2.095.000 kk krijg je er ook nog een fraaie rietgedekte villa bovenop en een tuin met ‘room for activities’. Dat alles aan de Rijksstraatweg in Leersum.

via: Funda