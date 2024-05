EV voor de caravan voor 45 mille: Autoblog Advies

Een lekker budget om te gaan shoppen voor een EV voor de caravan!

Soms zitten mensen met échte vragen. Ze leven een echt leven en doen echte dingen in hun vrije tijd. Waar wij altijd over auto’s praten, schrijven en denken, zijn er ook zat mensen met een leven, vakantie en kinderen. Zo ook met de aanvraag van vandaag van Michael.

Hij is een succesvol persoon, want een goede baan en hij heeft twee schitterende kinderen. Oh, en een leuke vrouw zegt ‘ie er snel bij (hopelijk leest ze nu niet mee, anders moet ie op de bank slapen.

Op dit moment heeft Michael twee auto’s en ze willen naar één. Ze hebben een Renault Zoe uit 2016 voor de dagelijkse ritjes en een Opel Insignia voor de caravan. Het liefst hebben ze een volledig elektrische auto daar voor terug. Eentje waar ze door de week met een schoon geweten kunnen forenzen en boodschappen doen, maar waarmee ze ook op vakantie kunnen. Ze hebben een caravan die 1400 kilogram weegt. Wat blijft er dan nog over?

De wensen en eisen voor een EV voor de caravan kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Renault Zoe en Opel Insignia Koop / lease: Koop Budget: Zo’n 45.000 Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Elektrische Reden aanschaf andere auto: Ik zoek een snellere en sportievere auto Gezinssamenstelling: Twee kinderen Voorkeursmerken / modellen: Mercedes EQS SUV of die Rivian (maar niet in budget :-)) No-go modellen: Iets dat minder dan 1.400 kg mag trekken

Hoe komen wij aan de cijfers?

Verbruik: Spritmonitor

Elektroprijs: 0,65 per kWh (schatting)

Brandstofprijs: United Consumers, € 1,02 per liter LPG

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (WA+, inwoonster Utrecht, 24 jaar, 5 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Tesla Model Y Long Range Dual Motor Auto Pilot

€ 44.999

2023

12.5000 km

Wat is het?

De gouden standaard. Als we een elektrische auto moeten aanraden, komt de Tesla Model 3 altijd bovendrijven. Maar ja, mensen willen hoog zitten en zich voorbereiden op geopolitieke ontwikkelingen in deze wereld en dus een crossover (die ze SUV noemen). De Model Y is een van de populairste auto’s van dit moment. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Dat is op zich ook niet gek als je kijkt wat je krijgt voor je geld. Op Marktplaats zijn er ook voldoende te vinden.

Hoe rijdt het?

Als een Tesla! Als het gaat om prestaties, is dit best een bizar auto hoor. Dit is namelijk een heel erg rappe sprinter. Het is extra bijzonder, als je in het achterhoofd houdt dat dit niet eens de snelste variant is, de Performance, die kun je ook krijgen in het budget, maar vanwege een kleinere range kiezen we voor de versie. Dat gezegd hebbende, er is verder niet echt iets dat je betrekt bij het rijden. Het voelt allemaal vrij klinisch en generiek aan, wat het natuurlijk ook is. Maar met deze EV kun je een caravan makkelijk trekken en het is een prima auto om met zijn vieren in te vertoeven.

Kosten Tesla Model Y

Verbruik: 19,48 kWh (5,13)

Brandstofkosten: € 212

Gewicht: 1.964 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 0*

Verzekering: € 130

Totale kosten per maand:

Onderhoudsprognose

Het is een Tesla, dus je gaat onderhoud nodig hebben! Was getekend, alle sceptische benzinedrinkers. Tesla’s zijn in de basis heel erg betrouwbaar, net zoals veel andere EV’s. Het grootste issue zijn de draagarmen. Het is een zware auto die veel vraagt van de ophangingen (zoals alle EV’s). Ook de remmen even checken, niet voor overmatige slijtage maar het tegenovergestelde. Omdat je zoveel op de motor kunt afremmen, gebruik je de echte remmerij te weinig.

Afschrijvingsprognose

Tesla’s zijn erg gewild op dit moment. Het issue is alleen dat er in rap tempo (heel veel) meer bijkomen. Geert Wilders zou spreken van een Tsunami van Tesla’s voor gelukszoekers. Houdt er rekening mee dat er een heleboel Tesla’s (de Model 3) uit de lease lopen en de flexibele prijsstelling van Tesla ervoor kan zorgen dat het ineens heel erg hard gaat. Aan de andere kant, voor het geld is er bijna niets beters op EV-gebied, dus er zal altijd wel interesse zijn.

Fisker Ocean Extreme

€ 44.000

Wat is het?

Een GLOEDNIEUWE auto! Geen jong gebruikte waar de eerste eigenaar al windjes in heeft gelaten, maar een compleet nieuwe! Op dit moment bevindt Fisker zich in zwaar weer, maar dat doet niets af aan het feit dat de Ocean een puike auto is. De Ocean is een strak gelijnde crossover waarbij de nadruk op ‘het EV-zijn’ iet minder aanwezig is dan bij een Tesla. Het is ‘gewoon’ een auto. In het interieur zijn er wel een paar kleine afwerkingsmissers (zoals bij veel nieuwe fabrikanten het geval is), maar de stoelen zijn daarentegen best puik te noemen. Het aantal exemplaren is wel beperkt, uiteraard.

Hoe rijdt het?

In vergelijking met een Model Y valt het hogere niveau van raffinement op. Het is gevoelsmatig stiller en rustiger. Het is echter wel een grote zware lobbes en dat merk je heus wel. Met een caravan erachter is het eigenlijk best prettig om een zware auto te hebben. Het is geen wonder der dynamiek, maar zie het een beetje als de elektrische Discovery Sport die Land Rover eigenlijk zou moeten bouwen. Oh, de Ocean is in Extreme-spec écht heel erg snel. Bijna te snel eigenlijk, met deze EV, ook met een caravan erachter, kun je het de GTI-brigade echt heel erg lastig maken.

Kosten Fisker Ocean

Verbruik: 29,03 kWh (1 op 3,44)

Brandstofkosten: € 316

Gewicht: 2.434 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 0*

Verzekering: € 120

Totale kosten per maand

Onderhoudsprognose

Dit is het grote vraagteken, natuurlijk. Want wil je een auto kopen waarvan het bestaan van het merk niet zeker is? Met Saab was dat geen probleem, maar dat merk bouwde al jarenlang auto’s. Het zou maar zou kunnen dat als het fout afloopt met Fisker, een andere partij de onderdelen en onderhoud voor de bestaande auto’s gaat regelen. Aan de andere kant: hoeveel heb je nu daadwerkelijk nodig aan onderhoud van de dealer met een nieuwe auto? Zeker met een EV valt dat natuurlijk heel erg mee. Aan de andere kant zijn er wel de nodige software-updates die ze bij de Kwik Fit niet zo snel uitvoeren.

Afschrijvingsprognose

Dit is een vrij onzekere factor. Maar ja, zoals een wijs man ooit zei: “als je de auto niet verkoopt, heb je ook geen afschrijving”. Het is gewoon zaak om er zo lang mogelijk mee door te rijden, dan de afschrijving is op het begin altijd het meest hevig, daarna vlakt het af. Overigens is de Fisker Karma op het moment nog steeds geen absoluut koopje te noemen, dus ergens hebben mensen meer gevoel bij een Fisker dan een Chinese EV.

Audi e-tron 55 quattro Advance Edition Plus 95 kWh

€ 45.900

Wat is het?

Een rijdende tegenstrijdigheid. Audi poneert met ‘voorsprong door techniek’, maar de e-tron liep altijd een beetje achter de feiten aan in vergelijking met Tesla. Maar zo moet je niet naar de e-tron kijken. Het is namelijk de ultieme elektrische auto voor mensen die niet van elektrische auto’s houden en dat bedoelen we positief. Het is gewoon een grote crossover met een hoop ruimte en in dit geval heerlijk wat luxe. Het interieur is verreweg het meest hoogwaardig in vergelijking met de andere auto’s uit dit lijstje.

Hoe rijdt het?

Het is een van de beter rijdende Audi’s. De e-tron is in basis achterwielaangedreven en de gewichtsverdeling is veel beter dan alle MLB-auto’s. Ondanks dat er geen benzine-variant van de e-tron is, is de e-tron wel degelijk een auto die gebaseerd is op een ICE-platform. Dat brengt helaas een erg hoog gewicht met zich mee. Tijdens accelereren merk je daar helemaal niets van en met het sturen ook nog niet echt. Maar als je gaat remmen voel je dat je met écht een hoop gewicht onderweg bent. Dat gewicht is ergens best wel lekker als je een caravan achter deze EV hangt, want met de e-tron heb je bijna niet door dat er wat achter hangt.

Kosten Audi e-tron

Verbruik: 26,39 kWh per 100 km (1 op 3,79)

Brandstofkosten: € 289

Gewicht: 2.455 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 0*

Verzekering:

Totale kosten per maand

Onderhoudsprognose

De Audi e-tron was Audi’s eerste elektrische auto op grote schaal en dat ging gepaard met enkele kinderziektes. Die zullen nu allemaal wel eruit zijn, overigens. Het is echter wel een Audi, dus je hebt te maken met Audi prijzen.

Afschrijvingsprognose

Gevoelsmatig moet je nog héél even wachten en dan zullen deze auto’s ineens heel erg goedkoop worden. De techniek ontwikkelt zich in rap tempo en wat in 2020 zeer acceptabel was is in 2025 ineens verouderd. Ook in dit geval verwachten we op toch wel een grote hoeveelheid e-trons op de occasionmarkt als die uit de 60 maanden-periode lopen.

YOLO: Dodge Ram 1500 V8 Crew Cab

€ 44.950

2018

120.000 km

Wat is het?

Deze auto is aanzienlijk duurzamer dan dat je denkt! Elektrisch rijden is voor veel toepassingen geschikt, maar als je veel zware dingen gaat trekken, gaat er niets boven een Dodge RAM. Een RAM 1500 rijdt eigenlijk altijd 1 op 7, het maakt niet uit wat je er verder mee doet. Dus met vier personen, volle bagage en een een caravan zal het er niet veel van afwijken. We doen soms wel een beetje lacherig over deze auto’s, maar sinds de milleniumwisseling is de stijging in kwaliteit opmerkelijk. Het zijn bijna fijne auto’s om tijd in te vertoeven.

Hoe rijdt het?

In principe rijdt het niet denderend. Het stuitert alle kanten op, het maakt kabaal en écht snel is het niet. Een RAM moet je aan het werk zetten en dat rijdt het gewoon fijner. Die motor is zo verfijnd als een anekdote van Gerard Joling, maar gaat net als Joling heel erg lang mee. Die Hemi-’s zijn met het juiste onderhoud bijzonder sterk. Qua prestaties is het op zich niet verkeerd, maar dat staat niet in relatie tot het verbruik. De RAM kan beter een caravan hebben dan een EV, je hebt bakken koppel, een ladderchassis en een hoog eigen gewicht.

Kosten Dodge RAM

Verbruik: 1 op 5,65

Brandstofkosten: € 301

Gewicht: 2.445 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 201

Verzekering:

Totale kosten per maand:

Onderhoudsprognose

Zoals gezegd, het juiste onderhoud is belangrijk. Zeker als je op LPG-conversie rijdt en dat doen de meeste RAMs. Om in de Joling analogie over te zetten: die zet je ook liever op een Riesling met ijsblokjes van de Dirkje III dan de Bernardus uit de kelder van Dries Roelvink. Het giet er niet zo hard in en levert hetzelfde effect op: veel kabaal. Het zijn allemaal grote en zware onderdelen, het is eigenlijk in technisch opzicht een halve vrachtwagen natuurlijk. Dus de prijzen kunnen soms navenant hoog zijn. Aan de andere kant zijn er zat specialisten die zich ermee bezighouden.

Afschrijvingsprognose

Hier zit je safe: want iedereen wil tegenwoordig een RAM. Na dit stukje schrijven wil ondergetekende eigenlijk ook een RAM en jij wil ook waarschijnlijk RAM. Hoogstwaarschijnlijk heeft @nicolasr net een RAM gekocht. De prijzen zijn bijzonder pittig te noemen, zeker met de originele nieuwprijs in het thuisland in het achterhoofd. Voor een exemplaar met twee ton op de klok betaal je vrolijk 33 mille exclusief de BTW!

Conclusie EV voor caravan:

En welke EV moet je kiezen voor je caravan? Dat is een goede vraag, want eigenlijk weten we het nog steeds niet. De Audi is de ideale auto eigenlijk, een grote luxe auto waarbij je ook echt het gevoel hebt die 45 mille goed besteed te hebben. Alleen merk je dat de ontwikkeling qua techniek niet stil heeft gestaan. Puur onder de streep is de Tesla de meest verstandige keuze. Als EV is het nog altijd een superieure auto, maar nergens heb je het idee jezelf getrakteerd te hebben. De Fisker is een beetje buitenbeentje. Tegen de nieuwprijs is het een lastige case, maar voor 44 mille (en dan gaat er nog drie mille SEPP af!) is het een puike deal.

*houd er rekening mee dat vanaf 2025 WEL motorrijtuigenbelasting betaald dient te worden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto.