Althans, wij denken te maken te hebben met het huis van een Porsche liefhebber.

Hoera, het is weer tijd voor Fundablog. De rubriek waarin we dikke huizen onder de loep nemen. En niet zomaar elk willekeurig dik huis, maar alleen als er ook iets te melden valt over auto’s En vandaag hebben we weer een pareltje gevonden.

Of zullen we zeggen parel. Want dit kun je met de beste wil van de wereld geen ’tje’ noemen. Want het is me nogal een joekel. Maar belangrijker, het wordt -nu nog- bewoond door een liefhebber van Porsche.

Koop het huis van een Porsche liefhebber

Het gaat om een perceeltje in het altijd gezellige Vught. In Brabant inderdaad. Daar waar je altijd via de achterdeur naar binnen komt, heb ik me weleens laten vertellen. En achterdeuren genoeg, zo groot is het. De bewoonbare oppervlakte is namelijk 418 vierkante meter.

Het perceel zelf liegt er ook niet om, qua formaat. 13,647 vierkante meter meet dat. En als je vindt dat we nu wel met voldoende cijfers hebben gestrooid; voor nu heb je geluk. We gaan straks alleen de prijs nog noemen.

Maar goed, voordat we gaan uitleggen waarom we denken dat dit het huis is van een Porsche liefhebber, nog even 1 feitje. Als je het huis koopt, kun je wel mooi zeggen dat je in het voormalig buitenverblijf van koning Willem II woont. Je weet wel, da’s de oprichter van die voetbalclub uit Tilburg. Ofzo.

Genoeg om de hete brei heen gedraaid, dit is het huis van een Porsche liefhebber en dat kunnen we zien aan de… Porsches in en om het huis. We zien namelijk een klassieke 911, een Cayenne en een 991 Targa. En een mooie poster aan de muur met verschillende varianten van de Porsche 911 erop.

Die auto staat in het voormalig koetshuis en daar is plek voor nog zeker drie andere auto’s. En buiten is ook genoeg plaats voor meer voertuigen, zien we. Verder zien we alle moderne stijlelementen, mooie meubels, mooie vloeren en een zwembad. En een pooltafel. En een wijnkelder… Kortom, wij willen hier graag Autoblog HQ van maken. Pak maar in.

Alleen moeten we dan wel een bank zo gek zien te krijgen dat die ons 6,5 miljoen euro wil lenen. Ach, wie niet waagt, die niet wint, dus we gaan ervoor. Wil jij zelf ook even verlekkerd staren naar al dit moois, de advertentie kun je hier lezen. En wegdromen bij andere parels van Fundablog kan gewoon hier.

En het nou niet voor onze neus wegkapen hè? Zouden we jammer vinden.