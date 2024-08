Wie maakt eigenlijk die Concept Cars?

Waar worden concept cars eigenlijk gebouwd?

Concept cars worden altijd gepresenteerd alsof De Designgoden Zelf je een inzicht geven in de toekomst van hun merk. Op zich klopt dat ook wel, maar daarvoor kunnen ze niet zonder gespecialiseerde bedrijven: de bedrijven die de concept cars bouwen.

Ook als ik het vriendelijk vraag, mag ik geen foto maken. De Mercedes-Benz Concept CLA Class staat op een podium te schitteren en laat aan de verzamelde autopers zijn trucs zien; als de deur open is, kun je zelfs zien wat er op de multimediaschermen te zien is. Maar echte deurgrepen heeft hij niet, want de deur gaat open met een afstandsbediening.

Schermen met Afstandsbediening

En die schermen? Daar wordt gewoon een video op vertoond. Met een afstandsbediening schakel je alles in en uit, net zoals je dat zelf vroeger deed bij de bouwpakketten die je in elkaar knutselde. Waar ik precies geen foto van mag maken? Van de afstandsbediening die dit alles regelt. Niet alleen bij Mercedes werkt dat zo, want vrijwel alle concept cars kunnen alleen op die manier shinen. Toch is de Concept CLA anders dan andere concept cars: deze is namelijk gebouwd bij Mercedes zelf.

De reden laat zich raden: autofabrikanten zijn ingericht op het bouwen van een auto in een oplage van honderdduizenden of miljoenen exemplaren, terwijl concept cars uniek zijn. Ook Mercedes besteedt het bouwen van prototypes regelmatig uit — al decennialang. Toen het merk in 1991 een prototype liet zien van een supercar die er nooit kwam, was dat prototype in Turijn gebouwd, bij Coggiola. Dat bedrijf ken je misschien van twee elektrische stadsauto’s, de L7E en de M1.

De autoindustrie kent het bedrijf echter vooral als prototypebouwer. Naast de C112 (nog tot en met 1 september te zien in het Louwman Museum in Den Haag) komen er talloze andere prototypes en concept cars van het bedrijf uit Turijn. De Lamborghini Portofino (1987), Alfa Romeo 4C Concept (2011), Porsche Sport Turismo (2012), Maserati Alfieri (2014) en de Porsche Mission E (2015) zijn er maar een paar voorbeelden van.

C112 C112 C112

Modelbouw

Toch zijn de activiteiten van Coggiola maar klein bier vergeleken met die van Jürgen Uedelhoven. Zijn bedrijf UE Studios is te vinden in Gaimersheim, een klein plaatsje in de buurt van Ingolstadt. Het is tien minuten rijden vanaf het hoofdkwartier van Audi, maar toch heeft hij veel meer klanten dan dat: Zenvo, Skoda, Mercedes-Benz, Hyundai, Volkswagen en Koenigsegg bijvoorbeeld.

De klandizie blijft niet beperkt tot de autoindustrie, want ook Supernal (de luchtvoertuigen van Hyundai) en een operaregisseur maken gebruik de diensten van Uedelhoven. “Onze projecten van de laatste jaren die je misschien kent zijn showcars als de Audi Q6L e-tron, de Škoda Vision 7S Concept, de Mercedes-Benz Vision EQXX en de BMW X7.

Als je een auto voor het eerst ziet, is er een gerede kans dat wij hem gebouwd hebben.” Uedelhoven is al meer dan drie decennia bezig. “Dit bedrijf is opgericht door mijn ouders. In 1989 kwam ik erbij en zijn we ons hierop gaan richten. Eigenlijk zaten we in de modelbouw. Feitelijk nog steeds, zou je kunnen zeggen. Waarom je ons niet kent? We opereren in stilte, al onze projecten zijn geheim. En als ze eenmaal gepresenteerd worden, dan zegt heeft iedereen het over de nieuwe Audi of Mercedes, of wat voor merk het dan ook is. Wij werken op de achtergrond.”

Romantisch beeld

Als we Uedelhoven spreken, heeft hij een bijzonder voertuig bij zich; het is geen auto en feitelijk ook geen voertuig, want bewegen kan hij niet. Het is de F.A.T. 919 Snowcat, een kruising tussen een rupsvoertuig en Porsches Le Mans-racer. “Het ontstond als een grapje, een schets achterop een bierviltje. Maar iedereen was er zo enthousiast over dat we zeiden: laten we het maken! Dat zijn voor mij de krenten uit de pap. Hier doe ik het voor. Zo’n zelfde project hadden we voor de Salzburger Festspiele. Daarvoor maakten we een stuntauto, die tijdens iedere voorstelling tien meter naar beneden kon vallen.”

Maar of het nou de Snowcat, een opera-stuntauto of een nieuwe, ultrageheime concept car is, het proces is vaak hetzelfde. “Mensen hebben er vaak een romantisch beeld bij, dat je een carrosserie zit te kloppen uit metaal, zoals de Italiaanse carrozzeria’s dat vroeger deden. Maar waar veel meer tijd in gaat zitten, is bijvoorbeeld een dashboard waarop ook daadwerkelijk iets te zien is. De kunststoffen, de schermen. En wat dacht je van zoiets als dit,” zegt hij, wijzend naar een koplamp van de Hopium Machina Vision Concept (een Europees concept voor een waterstofauto). “Zo’n ledlamp heeft een unieke vorm én moet werken.”

Tien projecten van UE Studios

Supernal S-A2 (2024)

F.A.T. 919 Snowcat (2023)

Zenvo Aurora (2023)

Hopium Machina Vision (2022)

Mercedes-Benz Vision EQXX Concept (2022)

Rolls-Royce Vision Next 100 (2016)

Audi Sport Quattro Concept (2013)

Bugatti Galibier Concept (2009)

Lamborghini Miura (2006)

Audi Quattro Spyder (1991)

In samenwerking met Youngtimer Magazine