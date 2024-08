Dit is de groenste Audi RS6 (C5) van Marktplaats

Koooooooooooop deze groenste Audi RS6 van Marktplaats dan…

De Audi RS6 is inmiddels een begrip in de autowereld. Ondergetekende kan zich nog zeer goed de dagen herinneren van het manueel spots goedkeuren. Je wil niet weten hoe vlug ik de termen ‘RS6, A6, Audi, station, avant, C7, grijs, parkeergarage’ kan typen. Meestal was de bijgaande tekst iets van ‘blijft dik’ ofzo. Toegegeven, klein beetje monotoon werd het wel…

Inmiddels lijkt de RS6-hype in al het EV geweld een beetje onder te sneeuwen qua aandacht. Uit eigen huis heb je concurrentie van de e-tron GT, panamera en een plethora aan SUV’s. Bij de concurrentie bouwt men ondertussen nog een zeecontainer die naar de naam M5 luistert. Die heeft momenteel de hype in ieder geval even mee.

Het komt wellicht ook omdat de RS6 op een parabolische grafiek lijkt te balanceren, waarvan het hoogtepunt al geweest is. Dat was natuurlijk de C6 RS6, met die waanzinnige V10 onder de kap en wild uitgeklopte wielkasten. Sindsdien is het weer wat decenter geworden, in ieder geval qua motorengeweld. De nieuwste heeft een best lekker bulderende V8. Maar ja, ten opzichte van wat is geweest, is dat niet ‘wow’.

Immers had de RS6 vóór die legendarische V10 ook al een dubbelgeblazen V8 onder de kap. Het was tevens de eerste RS6, namelijk die van de ‘C5’ generatie, of zoals de échte kenners zoals @willeme zouden zeggen, Typ 4B. Het was eigenlijk ook de eerste A6, want de eerste A6 (C4, dan wel Typ 4A), was nog een omgekatte Audi 100. Dit is waar het allemaal begon dus voor de plofkrakers. Boem met semtex, vroem met RS…

De C5 RS6 die we op Marktplaats tegenkomen is echter veel te sjiek voor dat soort taferelen. Het exemplaar is namelijk uitgevoerd in Goodwood groen, met een besmettelijk licht interieur. De Recaro’s (rest in piece) zijn bekleed met ivoor-kleurig leder. Het ingetogen strakke interieur uit Audi’s beste dagen op dat vlak (om en nabij) vaart er wel bij.

Onder de kap uiteraard dus die 4.2 V8 met twee turbo’s die er 450 pk uitbraakt. Destijds kon je als zakenman die ook door sneeuw en hagel moest kiezen: doe ik een bulletproof 996 Turbo of toch een RS6? Lastige keuze. Maar met deze kleurstelling…misschien toch de Auwdi? Zo ja moet je wel in de buidel tasten, want de verkoper wil voor dit gerse exemplaar met een kleine 90K kilometers achter de rug een kleine 50K hebben. Mjah, mwah…Enfin, laat het zoals altijd weten in de comments wat je er van vindt.