Dit is de nieuwe Concept Mercedes CLA!

Mercedes trapt de IAA af met de nieuwe Concept CLA. Range anxiety is verleden tijd met deze nieuwe elektrische hypermiler.

De Mercedes CLA is alweer enige tijd onder ons. De eerste generatie was een revelatie voor klanten. Dit was niet meer de hoge A-Klasse van je moeder. De CLA leek op een kleine CLS. Een paar nadelen waren er echter ook wel. De CLA was nog steeds voorwielaangedreven en dat wreekte zich op de proporties. De overhang was te groot en het mini-CLS design paste eigenlijk niet echt op het platform. Het valt doorgaans alleen vanuit sommige hoeken op. Maar wat je gezien hebt, kan niet worden ‘ontzien’.

Alweer de derde generatie CLA

Inmiddels is er alweer een tweede generatie CLA geweest. Deze heeft hetzelfde recept, maar lijkt op de derde generatie CLS. De auto is populair onder leasend Nederland en het voelt niet alsof het model al oud is. Maar toch komt er zoals aangekondigd nu alweer een nieuw model. En het belooft echt een beetje een gamechanger te worden.

Flexibel MMA platform

Met de nieuwe CLA hanteert Mercedes het ‘BMW concept’. In die zin dat de auto baseert op het MMA-platform. Dat heeft niks te maken met vechtjassen die elkaar in elkaar hoeken. Maar wel met de basis onderstel-architectuur die Mercedes gaat gebruiken voor de modellen ‘onder’ de C-Klasse.

Het MMA-platform is zeer flexibel. Het is geschikt voor overdwars geplaatste vierpitters met voorwielaandrijving. Maar voor de Nederlandse markt, zullen vooral de elektrische varianten met premium achterwielaandrijving interessant worden.

De troefkaart

En dat komt vooral door de grote troefkaart van de nieuwe CLA. Want de auto heeft volgens een Mercedes een verwachte WLTP-actieradius van maximaal 750 kilometer. Kijk, dan hoef je je natuurlijk niet meer zorgen te maken over range anxiety enzo.

Ook belangrijk is dat Mercedes dit niet (alleen) bereikt door een immens grote en dus zware accu in de CLA te monteren. In plaats daarvan is vooral het verbruik indrukwekkend laag. Mercedes claimt een energieverbruik van 12 kWh per kilometer. Das Haus claimt dat het het equivalent is van 1 liter benzine per 100 kilometer.

De hardware

Mercedes bereikt dit fraaie verbruik via een in eigen huis ontwikkelde aandrijflijn, afgeleid van de 800V elektroarchitectuur die werd geïntroduceerd met de VISION EQXX. De range is het gevolg van een accu met een hoge energiedichtheid, plus een efficiënte elektrische aandrijfeenheid. Qua motor/bak heeft Mercedes het over een unit van 175 kW, gekoppeld aan een tweetraps versnellingsbak.

Laden is mogelijk met gelijkstroom (250 kW), wat een actieradius van 400 km oplevert in 15 minuten. Afzonderlijke celmodules zijn vastgemaakt met lijm in plaats van met schroeven. Dit zorgt voor minder gewicht en meer structurele integriteit. Bidirectioneel laden is ook mogelijk (Vehicle To Home en Vehicle To Grid).

Design interieur en exterieur

Mercedes heeft zijn best gedaan de nieuwe CLA de mooiste CLA te maken. Qua exterieur zien we overal de Mercedes-ster terugkomen, onder andere in de verlichting. Mercedes paste dat ook al toe in de achterlichten van de E-Klasse. Sommigen zullen het kitsch noemen, maar het heeft wel wat. Het exterieur kan onze goedkeuring in ieder geval wel wegdragen.

Het interieur noemt Mercedes zelf in het persbericht ‘extreem modern’. Beetje dubbel dit: het ziet er allemaal zeer gelikt uit met het MBUX Superscreen enzovoorts. Maar ja, of dit ook allemaal het meest ergonomisch en handig is…Mwah. We zullen eraan moeten wennen. Er komen ook een nieuwe versie van Operating Systeem MB.OS en Tesla-esque Over The Air updates.

EV 2.0?

Het klinkt allemaal dus wel goed en spannend, deze nieuwe CLA. Als het elektrische ‘instapmodel’ van Mercedes een range krijgt van 750 kilometer, dan zien we dus eindelijk die ontwikkeling van EV’s die ons al beloofd was. Hoeveel het allemaal moet gaan kosten en wanneer het beschikbaar is, valt echter nog even te bezien. Koop dan?