Waan je wereldleider met deze Mercedes 600 Pullman

Iemand ambities om een staatsgreep te doen? Dan heb je hier alvast de juiste auto.

Elvis Presley, John Lennon, Hugh Hefner en zo’n beetje alle dictators hebben er eentje gehad: de Mercedes 600 Pullman. Het ultieme statussymbool op wielen. Tot op de dag van vandaag is er geen één auto die qua uitstraling kan tippen aan een 600 Pullman.

Als favoriete vervoersmiddel van foute staatshouden was zwart natuurlijk de aangewezen kleur voor de Mercedes 600 Pullman. Er wordt nu echter een fraai exemplaar geveild in een iets andere kleurstelling. Dit exemplaar is voor de afwisseling uitgevoerd in donkerblauw met beige bekleding en ‘white wall’-banden.

Deze Pullman is niet alleen fraai vanwege de kleurstelling, maar ook vanwege de staat. De auto heeft namelijk in het recente verleden (2014) een restauratie ondergaan in Brussel. Dit grapje heeft €90.000 gekost. In 2022 is er ook nog voor €5.500 aan versleuteld.

Om een gevaarte van 6,24 meter lang voort te bewegen is natuurlijk een beul van een motor nodig. Onder de motorkap is een 6,3 liter V8 te vinden (die ook daadwerkelijk 6,3 liter is en geen 6,2 liter). Deze was speciaal voor de 600 ontwikkeld, aangezien Mercedes op dat moment alleen vier- en zescilinder leverde. De V8 leverde 250 pk en een vorstelijke 490 Nm aan koppel.

Bij een Mercedes 600 Pullman weet je zeker dat de auto een interessante historie heeft. Dat is in dit geval niet anders. Deze auto werd in 1971 geleverd aan de ‘Société d’Equipement pour l’Afrique Gabon’. Dat betekent waarschijnlijk dat de auto gebruikt is in de entourage van de Gabonese president Omar Bongo, die – vraag niet hoe – stinkend rijk was.

Met staatshoofden en rocksterren heb je een beperkte doelgroep, dus Mercedes heeft niet veel Pullmans gebouwd. Hoewel de Pullman 17 jaar in productie is geweest, zijn er maar 304 exemplaren gebouwd.

Een van deze über-Benzen wordt nu dus geveild, via Collecting Cars. De auto is op te halen in Fleurac, in de Franse Dordogne. Meebieden kan nog tot en met dinsdag 19.36.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!